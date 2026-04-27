Απολογούνται δύο διευθυντικά στελέχη της Βιολάντα - Βαρύ το κατηγορητήριο

Ενώπιον ανακριτή θα βρεθούν σήμερα, Δευτέρα (27/04), δύο διευθυντικά στελέχη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, αναφορικά με το δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργάτριες.

Τα άτομα αυτά αναμένεται να απολογηθούν εντός της ημέρας για το βαρύ τους κατηγορητήριο για κακούργηματα.

Ειδικότερα, είναι αντιμέτωποι με άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών με κατά συρροή.

Οι Αρχές θα κληθούν να ανακαλύψουν εάν τα άτομα αυτά αγνόησαν τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων για έντονη οσμή αερίου στον χώρο και δεν προέβησαν στις κατάλληλες ενέργειες για την προστασία τους.

Σημειώνεται πως στο πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γινόταν ξεκάθαρη αναφορά περί αγνοήσεων και προβλημάτων, μεταξύ άλλων, στις σωληνώσεις του κτιρίου.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα παραμένει προφυλακισμένος, καθώς δεν έγινε δεκτό το τελευταίο του αίτημα. Προ ημερών είχε καταθέσει υπόμνημα που επαναλάμβανε πως είχε πλήρη άγνοια για την οσμή και όταν ενημερώθηκε ήταν ήδη πολύ αργά.

Επίσης, τόνισε πως είχε τυφλή εμπιστοσύνη στα διευθυντικά του στελέχη καθώς ο ίδιος δεν είχε γνώσεις για τεχνικά ζητήματα.