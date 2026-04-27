Από την Ανταρκτική στο διάστημα: Ο Αδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας υποψήφιος αστροναύτης

Είναι σπάνιο να συναντάς ανθρώπους που έχουν καταφέρει πολλά και ταυτόχρονα, να διατηρούν μια ισχυρή αίσθηση μετριοφροσύνης. Σε ένα φόρουμ όπως αυτό των Δελφών βρίσκει κανείς διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν εκείνοι που δεν έχουν κάνει πολλά αλλά νομίζουν ότι έχουν κάνει και τους διακρίνει μια πομπώδης αλαζονεία. Και υπάρχουν ευτυχώς και εκείνοι που έχουν πετύχει σημαντικά και σπάνια επιτεύγματα, είναι προσιτοί και αληθινοί. Ο Αδριανός Γολέμης ανήκει στους δεύτερους.

«Το να πετάξω αεροπλάνο μόνος μου και οι καταδύσεις σε μεγάλο βάθος ήταν ένα μικρό challenge»

Ο Γολέμης είναι υποψήφιος αστροναύτης και θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα βρεθεί στο διάστημα. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η διαδικασία γι' αυτό δεν ήταν κάτι το εύκολο. Ανάμεσα σε περίπου 22.000 υποψηφίους, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος τον διάλεξε γι' αυτή την αποστολή. «Η αστροναύτις από την Ιταλία, Σαμάνθα Χριστοφορέτι μου είχε πει πως οι πιθανότητες να με επιλέξουν είναι ελάχιστες, αλλά είναι σίγουρα μηδενικές αν δεν το προσπαθήσω καθόλου» επισήμανε ο ίδιος.

«Ένα κομμάτι της εκπαίδευσης αφορά το πώς θα βγεις από ένα ελικόπτερο που έχει πέσει στη θάλασσα»

«Πρώτα απ' όλα, η εκπαίδευση που κάνουμε είναι γενική, καλύπτει πολλά πεδία, γνωρίζω τουλάχιστον τα βασικά από πολλούς τομείς. Όταν μπει κανείς σε αποστολή εκεί γίνεται πιο εξειδικευμένη. Όμως, μια εκπαίδευση έχει να κάνει με το πώς γλιτώνεις από ένα ελικόπτερο που πέφτει στη θάλασσα και θα πει κανείς γιατί» ανέφερε απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου Μάκη Προβατά.

«Όταν γίνεται η προσθαλάσσωση της κάψουλας από το διάστημα, η επιστροφή των αστροναυτών στην ξηρά γίνεται με ελικόπτερο ώστε να τους παρέχουμε αν χρειαστεί ιατρική βοήθεια. Αν το ελικόπτερο όμως πέσει, γιατί οι περισσότερες μεταφορές γίνονται τη νύχτα, πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες δεξιότητες επιβίωσης, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πέφτεις λοιπόν σε μια πισίνα η οποία περιστρέφεται κιόλας και πρέπει να θυμηθείς όλες τις κινήσεις» είπε για την εκπαίδευση.

«Αυτό που λείπει είναι η ενημέρωση»

Όσον αφορά τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το διάστημα, ο Αδριανός Γολέμης ανέφερε πως «είναι σημαντικό να κατανοήσουμε από πού προέρχεται αυτό γιατί ίσως υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του κοινόυ και των ανθρώπων που δουλεύουν στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας και πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια σωστής επικοινωνίας κερδίζοντας το ενδιαφέρον».

«Από τότε που στέλνουμε ανθρώπους, δορυφόρους, ρομποτικές αποστολές στο διάστημα, έχουμε αποκτήσει 2.000 τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας» επισήμανε για τα επιστημονικά επιτεύγματα που έχει προσφέρει η προσπάθεια του ανθρώπου στο διάστημα.

Ο ίδιος ως γιατρός έχει φροντίσει για αρκετές αποστολές που έχουν βρεθεί στο διάστημα. Ταυτόχρονα, έχει βρεθεί στην Ανταρκτική και τώρα ετοιμάζεται να γράψει Ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που θα βρεθεί έξω από τα όρια του πλανήτη. Διατηρώντας τη μετριοφροσύνη του, μας δείχνει με ξεχωριστό τρόπο το πώς μπορούμε να πάμε «ψηλά».