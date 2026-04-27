YFSF: Εντυπωσίασε ο Biased Beast ως Άννα Βίσση - «Έχω μείνει άναυδη, ήρθε το Καλλιμάρμαρο εδώ»

Ο Biased Beast εμφανίστηκε στο χθεσινό (26/4) δεύτερο live του Your Face Sounds Familiar ως Άννα Βίσση και τραγούδησε το «Είσαι», όπως το παρουσίασε η «απόλυτη» τον περασμένο Σεπτέμβριο στις δύο sold out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο.

Η εμφάνιση του Biased Beast στη σκηνή του σόου μιμήσεων του ΑΝΤ1 έδειξε ότι αν μη τι άλλο είχε μελετήσει για τα καλά την Άννα Βίσση και σε συνδυασμό με ντύσιμο, χτένισμα, φωνή, αλλά και τους χορευτές, οι οποίοι τον συνόδευαν ακολουθώντας την αντίστοιχη χορογραφία των ξένων χορευτών που πλαισίωναν τον Σεπτέμβριο του 2025 την Άννα Βίσση, ο νεαρός καλλιτέχνης από την Κύπρο ξεσήκωσε τόσο την κριτική επιτροπή όσο και τους θεατές στο πλατό.

«Τι γίνεται, ρε παιδιά; Που βρισκόμαστε; Αννούλα, τι γίνεται; Ρε συ, στην ανάπτυξη είσαι; Ψήλωσες κι άλλο;” αναρωτήθηκε, με χιούμορ, ο Σάκης Ρουβάς όταν ολοκληρώθηκε η εμφάνιση του Biased Beast, ενώ η Ρένα Μόρφη ήταν ξεκάθαρο πως είχε μείνει άφωνη.

«Δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα, πρέπει να συνέλθει η Ρένα Μόρφη. Ρένα, είσαι εδώ, είσαι μαζί μας; Μίλα μου», είπε ο Σάκης Ρουβάς.

«Άννα-υδη Βίσση», σχολίασε με χιούμορ ο Biased Beast με τον παρουσιαστή του Your Face Sounds Familiar να ξεσπά σε γέλια.

«Πρέπει να συνέλθω, χρειάζομαι χρόνο. Έχω μείνει άναυδη, πράγματι. Κοίτα, εγώ δεν πήγα στο Καλλιμάρμαρο, ήρθε το Καλλιμάρμαρο εδώ. Δεν μπορώ να μιλήσω, έχω χάσει τα λόγια μου κανονικά”. Νομίζω το σοκ που έχω πάθει, μιλάει από μόνο του.

Χίλια συγχαρητήρια, δεν περίμενα να έχεις αυτή την άνεση που έχει μια γυναίκα με αυτήν την καριέρα σε ένα κατάμεστο στάδιο και το έβγαλες σε αυτό το υπέροχο και πάρα πολύ μεγάλο στούντιο, αλλά όχι Καλλιμάρμαρο», σχολίασε η - «λαλίστατη για άναυδη», όπως την πείραξε ο Ρουβάς - Ρένα Μόρφη.

«Η Άννα είναι μοναδική, Δεν μπορεί να την αγγίξει καμία γυναίκα, αλλά κανένας δεν μπορώ να το πω. Γυναίκες δεν ξέρω, αλλά άντρας, την άγγιξες σε πολλά σημεία και στην άρθρωση και στην τονικότητα ακόμα και στην κουβέντα που έκανες αργότερα. Είσαι τρομερός», είπε από πλευράς του ο Γιώργος Θεοφάνους.

Το Είσαι, σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ «Παράξενες Εικόνες» που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2003 και ήταν το δεύτερο τραγούδι, μετά το «Μην Ψάχνεις την Αγάπη» για το οποίο γυρίστηκε βίντεο κλιπ.

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004, κυκλοφόρησε και η αγγλική εκδοχή του με τίτλο Call Me, το οποίο έπαιξαν στα decks του σημαντικοί αμερικανοί DJs, ενώ μπήκε σε σημαντικά charts του εξωτερικού, φτάνοντας, μεταξύ άλλων, στο Νο 1 των Billboard Dance Club Charts.

Στο Καλλιμάρμαρο τον περασμένο Σεπτέμβριο η εκδοχή του Είσαι που τραγούδησε η Άννα Βίσση είχε κατά κύριο λόγο ελληνικό στίχο, αλλά η αγαπημένη τραγουδίστρια είπε το δεύτερο κουπλέ στα αγγλικά.