Απόπειρα δολοφονίας Γιάννη Λάλα: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για το περιστατικό

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για τα συμβόλαια θανάτου και την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα στα Άνω Λιόσια, τον περασμένο Μάιο.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα: τέσσερις άντρες, οι οποίοι φέρονται ως οι βασικοί εκτελεστές, και άλλοι δύο που επιτελούσαν περιφερειακό ρόλο, μεταφέρει το Orange Press Agency.
Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και μία γυναίκα, με δευτερεύουσα συμμετοχή, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.
Συλληφθέντες για Γιάννη Λάλα: Το κρυφό οπλοστάσιο
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι Αρχές κατέσχεσαν:
- τέσσερα καλάσνικοφ
- τρία πιστόλια
- χρηματικά ποσά
- ποσότητες κοκαΐνης
Τα συγκεκριμένα ευρήματα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, χρησιμοποιούνταν από την οργάνωση στο πλαίσιο της εγκληματικής της δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε τελικά επιτυχώς την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, τη στιγμή που είχε βγει στο μπαλκόνι του καταλύματος όπου διέμενε.
