Απόπειρα δολοφονίας στη Δροσιά: «Ηθικός αυτουργός είναι η πρώην σύζυγός μου», λέει το θύμα ένα χρόνο μετά

Στο στόχαστρο των αρχών για το έγκλημα που διεπράχθη στη Δροσιά τον Σεπτέμβριο του 2025, έχει μπει η πρώην σύντροφος του θύματος που δέχθηκε επίθεση. Ο άνδρας «δείχνει» τη γυναίκα ως ηθική αυτουργό στην υπόθεση.

Μιλώντας για πρώτη φορά,παραθέτει επιχερήματα που κατά τον ίδιο επιβεβαιώνουν ότι η επίθεση ενορχηστρώθηκε από την πρώην σύζυγό του.

Υπενθυμίζεται ότι, έχει υποβάλει μήνυση στην νεαρή αναφέροντας ότι είναι αυτή που έδωσε στον δράστη όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν πριν διαπράξει το έγκλημα.

Έγκλημα στη Δροσιά: «Ηθικός αυτουργός της δολοφονικής επίθεσης είναι η πρώην σύζυγός μου»

Στο «Live News» του Mega, το θύμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έπεσα θύμα στυγνής απόπειρας ανθρωποκτονίας από τον σύντροφο της πρώην συζύγου μου. Ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αλλά επειδή γλίστρησε η μάσκα που φορούσε κατόρθωσα να τον αναγνωρίσω και το ανέφερα απευθείας στις αρχές.

Εγώ από τότε, νοσηλεύομαι σε κέντρο αποκατάστασης με βαριά αναπηρία», δήλωσε αρχικά το θύμα της επίθεσης.

Αναφορικά με την πρώην σύζυγό του δήλωσε: «Ηθικός αυτουργός της δολοφονικής επίθεσης είναι η πρώην σύζυγός μου. Εκείνη μάλιστα με προέτρεπε να κάνω μια ασφάλεια ζωής αλλά και λίγες μέρες πριν την απόπειρα με ρωτούσε αν εξακολουθώ να μένω στο ίδιο σπίτι και αν τα ωράρια της εργασίας μου εξακολουθούν να είναθ τα ίδια».

Στη μήνυσή του υποστηρίζει ότι η γυναίκα παρείχε όλες τις πληροφορίες στον καθόμολογίαν δράστη: «Ο κατηγορούμενος δεν με γνώριζε και δεν θα μπορούσε να γνωρίζει με τόση λεπτομέρεια τις κύριες και εξοχικές κατοικίες της οικογένειάς μας, ούτε τα αυτοκίνητα που διαθέταμε. Τέτοιες λεπτομέρειες είχε μόνο η πρώην σύζυγός μου», δήλωσε.

Τι υποστήριξε το θύμα για τον σύντροφο της πρώην συζύγου του

Αναφορικά με τον δράστη και ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν, το 38χρονο θύμα συμπλήρωσε: «Ο ερωτικός σύντροφος της 28χρονης και παρόλίγον δολοφόνος μου έχει προβεί σε σειρά επιθέσεων και φθορών σε βάρος μου. Έχει σπάσει το παρμπρίζ του αυτοκινήτου της μητέρας μου, το τζάμι του αυτοκινήτου του πατέρα μου ενώ τον Σεπτέμβριο του '24 με επικίνδυνους ελιγμούς μπήκε μπροστά στο αμάξι μου, έβαλε όπισθεν και έπεσε πάνω μου με ταχύτητα.

Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Είναι βέβαιο ότι ο κατηγορούμενος δρούσε από μίσος που του μετέδωσε η πρώην μου.

Ο ερωτικός σύντροφος της 28χρονης και παρόλίγον δολοφόνος μου έχει προβεί σε σειρά επιθέσεων και φθορών σε βάρος μου. Έχει σπάσει το παρμπρίζ του αυτοκινήτου της μητέρας μου, το τζάμι του αυτοκινήτου του πατέρα μου ενώ τον Σεπτέμβριο του '24 με επικίνδυνους ελιγμούς μπήκε μπροστά στο αμάξι μου, έβαλε όπισθεν και έπεσε πάνω μου με ταχύτητα.

Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Είναι βέβαιο ότι ο κατηγορούμενος δρούσε από μίσος που του μετέδωσε η πρώην μου.

Με τη σύντροφό μου δεν μιλούσαμε σχεδόν ποτέ για το θύμα. Δεν ευθύνεται αυτή για ό,τι συνέβη. Εγώ φταίω. Δεν με προέτρεψε αυτή ποτέ να κάνω κάτι σε βάρος του θύματος.

Εγώ φταίω για ότι έγινε, γιατί φοβόμουν ότι ίσως τα ξανάβρισκαν αφότου χωρίσαμε», είπε κλείνοντας.