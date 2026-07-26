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Απόπειρα εμπρησμού στην Κέρκυρα: Βρέθηκαν μπιτόνια με βενζίνη και τσιγάρα σε πάρκινγκ

Δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη, καθώς και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε χαρτοπετσέτα βρέθηκαν σε περιοχή της Κέρκυρας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

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Μπιτόνια με βενζίνη και τσιγάρα σε χώρο στάθμευσης στην Κέρκυρα | ERT@GLOMEX
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Δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη, καθώς και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε χαρτοπετσέτα, βρέθηκαν εχθές στην περιοχή Αλυκές Λευκίμμης, στην Κέρκυρα, σε χώρο στάθμευσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στον χώρο και πραγματοποίησε αυτοψία, καταγράφοντας όλα τα ευρήματα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διερεύνησης, ενώ ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Οι μαρτυρίες πολιτών, μάλιστα κάνουν λόγο για ένα όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο λίγο πριν από τον εντοπισμό των αντικειμένων.

Κέρκυρα: Άγνωστοι πέταξαν αναμένα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων στη Δασιά 

Σε άλλο σημείο του νησιού, στην περιοχή της Δασιάς, άγνωστοι φέρεται να πέταξαν αναμένα κάρβουνα μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας επιχείρησαν να μαζέψουν τους κάδους και διαπίστωσαν ότι τα σκουπίδια είχαν πάρει φωτιά. Αμέσως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έσπευσε η Πυροσβεστική.

 

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