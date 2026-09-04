Απόπειρα γυναικτονίας στην Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέος ο 29χρονος - Αγωνία για την τραυματισμένη

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος, ο οποίος είναι πίσω από την απόπειρα γυναικοκτονίας στην περιοχή της Ηγουμενίτσας.

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας έβαλε μπροστά το αυτοκίνητό του, όταν η 24χρονη σύντροφός του ήταν κρεμασμένη από το καπό του οχήματος, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο δρόμο, να παρασυρθεί και να συρθεί για μερικά μέτρα.

Μετά από απολογία περίπου τριών ωρών, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας παίρνει τον δρόμο για σωφρονιστικό κατάστημα, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Τιτάνια μάχη δίνει για τη ζωή του το θύμα της απόπειρας γυναικοκτονίας

Την ίδια ώρα, η 24χρονη γίνει μεγάλη μάχη για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το κρατικό μέσο, παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Φέρει σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στην κλείδα και αιμάτωμα.