Απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση 400 πιστών να απαγορευτεί την έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» από την Εθνική Πινακοθήκη.

Οι πιστοί κινήθηκαν νομικά κατά της Εθνικής Πινακοθήκης και της υπουργού Πολιτισμού απαιτώντας να τοποθετηθεί πινακίδα στον χώρο της έκθεσης που να προειδοποιεί τους επισκέπτες για το ενδεχόμενο προσβολής της προσωπικότητάς τους,

H έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου», πριν λίγους μήνες «μπήκε στο στόχαστρο» των πιστών όταν βανδαλίστηκε από τον βουλευτή του κόμματος «Νίκη», Νίκο Παπαδόπουλο. Ενώ στην συνέχεια, την έκθεση καταδίκασε και η Ιερά Σύνοδος.

Η Εθνική Πινακοθήκη τότε είχε καταδικάσει την πράξη του βανδαλισμού αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι: «Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πράξη βανδαλισμού, βίας και λογοκρισίας που πλήττει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Όπως αναφέρει σημερινή (18/9) ανακοίνωση της Εθνικής Πινακοθήκης, «το Δικαστήριο, με την από 17.09.2025 απόφασή του απέρριψε την ως άνω αίτηση, προεχόντως, λόγω μη πιθανολόγησης των προϋποθέσεων του επικείμενου κινδύνου που πρέπει να αποτραπεί και της επείγουσας περίπτωσης, που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, με τη λήψη των αιτούμενων μέτρων, αναφορικά με το πρόσωπο των αιτούντων».

Στην ίδια ανακοίνωση η Εθνική Πινακοθήκη αποκάλυψε τους λόγους που οι αιτούντες ζητούσαν την απαγόρευση της συγκεκριμένης έκθεσης αλλά και την παρουσία του Νίκου Παπαδόπουλου ως μάρτυρα, αναφέροντας:

«Ως λόγος λήψης των αιτηθέντων ασφαλιστικών μέτρων, προβλήθηκε από την πλευρά των αιτούντων ότι τα εκτιθέμενα στην Εθνική Πινακοθήκη έργα τέχνης είναι βλάσφημα, προσβάλλουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και είναι άμεσος ο κίνδυνος πρόκλησης μίσους και βίας. Παρών στη δίκη ήταν και ο πρώην βουλευτής της Νίκης Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο οποίος εξετάσθηκε ως μάρτυρας των αιτούντων».

«Η Εθνική Πινακοθήκη και το ΥΠΠΟ υποστήριξαν ότι η έκθεση υπό την ονομασία Η Σαγήνη του Αλλόκοτου, που φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη, από τις 22 Ιανουαρίου 2025, παρουσιάζει σύγχρονα έργα τέχνης, δεν προτρέπει σε μίσος ή προσβολή ομάδων, και η παρουσίαση γίνεται με σαφή καλλιτεχνική πρόθεση και τεκμηρίωση», ανέφερε η ανακοίνωση σχετικά με την απάντηση της ίδιας στο Δικαστήριο.



Η Εθνική Πινακοθήκη σημειώνει σε ανακοίνωσή της:

«Η ελευθερία της τέχνης προστατεύεται από το άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ. Οποιαδήποτε παρέμβαση σε καλλιτεχνική έκφραση απαιτεί ιδιαίτερα αυστηρή στάθμιση, ειδικά όταν δεν υφίσταται προφανής πρόκληση βίας ή μίσους».

«Η απλή ενόχληση ή προσωπική αντίρρηση ακόμη και προσβολής από έργο τέχνης δεν αρκεί για να θεμελιώσει δικαίωμα απαγόρευσής του. Μόνο αν πρόκειται για προσβολή της αξίας του ανθρώπου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος ή αντίθεσης στους γενικούς νόμους ή σε άλλες διατάξεις του Συντάγματος μπορεί να θεμελιωθεί δικαίωμα απαγόρευσής του», συμπλήρωσε.

«Το Δικαστήριο, με την από 17.09.2025 απόφασή του απέρριψε την ως άνω αίτηση, προεχόντως, λόγω μη πιθανολόγησης των προϋποθέσεων του επικείμενου κινδύνου που πρέπει να αποτραπεί και της επείγουσας περίπτωσης, που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, με τη λήψη των αιτούμενων μέτρων, αναφορικά με το πρόσωπο των αιτούντων», ανέφερε η ανακοίνωση της Εθνικής Πινακοθήκης σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ