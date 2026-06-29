Αποστολή διάσωσης: Εθελοντές της Θεσσαλονίκης στο πλευρό των σεισμόπληκτων στη Βενεζουέλα

Μια έμπρακτη κίνηση αλληλεγγύης ξεκινά από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με προορισμό τις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας που συγκλονίστηκαν από τον διπλό σεισμό. Μια επίλεκτη ομάδα 15 εθελοντών ετοιμάζει τις αποσκευές της, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη συνδρομή στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
΄Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά από μια ενδελεχή προετοιμασία, που περιελάμβανε τη διευθέτηση όλων των γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων και την ολοκλήρωση του απαραίτητου υγειονομικού ελέγχου και εμβολιασμού, η ομάδα αναχωρεί για τον πρώτο σταθμό της, την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί, θα ξεκινήσει το μακρύ και δύσκολο ταξίδι προς την πληγείσα χώρα.
Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, η συμβολή των οποίων κρίνεται καθοριστική. Η παρουσία τους κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες αγνοουμένους που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας την εμπειρία και την ανθρωπιά της, προστίθεται στο πλευρό των τοπικών δυνάμεων σε μια αγωνιώδη προσπάθεια ενάντια στον χρόνο.
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