Βενεζουέλα: Αγωνία στα ερείπια με σχεδόν 1.500 νεκρούς – Το «θαύμα» με τη διάσωση μητέρας και βρέφους

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μια δραματική μάχη με τον χρόνο στη Βενεζουέλα, αναζητώντας απεγνωσμένα επιζώντες στα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί (7,2 και 7,5 Ρίχτερ) που έπληξαν τη χώρα. Τα ελάχιστα, αλλά θαυματουργά σημάδια ζωής κάτω από τα χαλάσματα προσφέρουν μικρές αχτίδες ελπίδας σε μια τραγωδία που έχει βυθίσει το έθνος στο πένθος.

Η πολιτεία Λα Γκουάιρα, μόλις 40 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκας, έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα. Δεκάδες κτίρια έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες από μπάζα και σκόνη, σε μια χώρα που ήδη μαστίζεται από βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση.

Ο τραγικός απολογισμός

Τα νούμερα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν ίλιγγο. Ο Χόρχε Ροντρίγκες, αδερφός της προσωρινής προέδρου και πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών αγγίζει πλέον τους 1.450.

Παράλληλα, η εικόνα της καταστροφής αποτυπώνεται στα εξής δραματικά στοιχεία, 3.150 άνθρωποι παραμένουν τραυματίες και 12.721 πολίτες έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους, ενώ 774 κτίρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.

Ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για «εκατοντάδες» αγνοούμενους, ένας ιστότοπος της πολιτικής αντιπολίτευσης ανεβάζει τον αριθμό σε σχεδόν 50.000. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) προειδοποιεί για ένα εφιαλτικό σενάριο, εκτιμώντας ότι οι νεκροί θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 10.000, γεγονός που θα κατέτασσε τους σεισμούς αυτούς ανάμεσα στους πιο θανατηφόρους της Λατινικής Αμερικής τον τελευταίο αιώνα.

Δραματικές διασώσεις: Ελπίδα μέσα στο χάος

Περισσότεροι από 2.600 ξένοι διασώστες έχουν καταφθάσει στη χώρα, ενισχύοντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ντόπιων εθελοντών και των οικογενειών, οι οποίοι για μέρες έσκαβαν με γυμνά χέρια. Παρόλο που το κρίσιμο «παράθυρο» των 72 ωρών για την ανεύρεση επιζώντων έκλεισε το βράδυ του Σαββάτου, τα θαύματα συνεχίζονται.

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Μέχρι το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον 33 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί. Την Κυριακή, ένας πατέρας και ο γιος του απεγκλωβίστηκαν σώοι από τα ερείπια. Οι εικόνες από τη διάσωση μικρών παιδιών έχουν συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη:

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαιρέτισε τη συγκινητική διάσωση ενός βρέφους από αμερικανικά συνεργεία, τυλιγμένου σε μια κουβέρτα.

Against impossible odds, hope endures. 🇺🇸



American search and rescue teams rescued an infant from beneath the rubble following the earthquake in Venezuela. Every life saved is a victory. pic.twitter.com/PcFayXEqNP — Department of State (@StateDept) June 27, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, μια κολομβιανή ομάδα διάσωσης έσωσε τον 11χρονο Μωυσή, ο οποίος βρισκόταν παγιδευμένος σε βάθος 3 μέτρων. Το παιδί, που δυστυχώς έχασε τη μητέρα και την αδερφή του, ανασύρθηκε με σπασμένο χέρι και δεμένα μάτια για να προστατευτεί από το φως της ημέρας.

Μεξικανοί διασώστες ανέσυραν ζωντανό ακόμη ένα 11χρονο αγόρι στην πόλη Καραμπαγιέδα.

Η αντίδραση της κυβέρνησης και οι πολιτικές εξελίξεις

«Οι προσπάθειες διάσωσης και ανάκτησης συνεχίζονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα», δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά την αποπομπή του προκατόχου της από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων για μία ακόμη εβδομάδα, ενώ η ηλεκτροδότηση στη Λα Γκουάιρα έχει αποκατασταθεί στο 75%. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το κλείσιμο του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της χώρας, του Amuay, λόγω μεγάλης διακοπής ρεύματος.

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Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Ο Πάπας Λέων, κατά την προσευχή του Angelus, εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στον λαό της Βενεζουέλας. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει ένα τεράστιο πακέτο βοήθειας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, προσθέτοντας στα 150 εκατομμύρια που είχε ήδη δεσμευτεί η κυβέρνηση Τραμπ.

Στο πολιτικό μέτωπο, η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιστρέψει στη χώρα, μια κίνηση που προκαλεί εκνευρισμό στην Ουάσιγκτον, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο χρόνος δεν είναι κατάλληλος εν μέσω μιας τέτοιας ανθρωπιστικής κρίσης.