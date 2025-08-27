Απόσυρση τρόλεϊ: Σε ποιους δρόμους θα εξακολουθούν να κάνουν δρομολόγια τα 100 νεότερα οχήματα

Στην απομάκρυνση της υποδομής των τρόλεϊ (στύλους και καλώδια) από δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, αναφέρθηκε εκ νέου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, θα παραμείνουν προς το παρόν σε κυκλοφορία περίπου 100 τρόλεϊ νεότερης γενιάς, εκτελώντας δρομολόγια σε οδικούς άξονες όπως οι λεωφόροι Συγγρού, Πειραιώς, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

«Η τεχνολογία που έδινε τη δυνατότητα σε οχήματα να κινούνται με ηλεκτρισμό μέσω καλωδίων δεν είναι πια τόσο αναγκαία. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι ότι σε πρώτη φάση θα καταργήσουμε τα καλώδια στον αθηναϊκό και τον πειραϊκό ουρανό, στο κέντρο των δύο πόλεων. Και κάποια οχήματα που είναι προς απόσυρση θα καταργηθούν επίσης. Υπάρχουν γύρω στα 100 τρόλεϊ που είναι νεότερης γενιάς, τα οποία θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στους δρόμους σε δρομολόγια που θα είναι κυρίως σχεδιασμένα σε ευθείες. Ώστε να πυκνώνουν τα δρομολόγια π.χ. σε Συγγρού, Πειραιώς, Κηφισιάς και Αλεξάνδρας», δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος λειτουργίας των τρόλεϊ, συγκριτικά με αυτό των ηλεκτρικών λεωφορείων. «Η αλήθεια που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι το κόστος κυκλοφορίας των τρόλεϊ είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ηλεκτρικών λεωφορείων. Μακροπρόθεσμα η χώρα και ο ΟΑΣΑ έχουν να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά από την απόσυρσή τους. Για κάθε δύο τρόλεϊ μπορούμε να αγοράσουμε τρία καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία και έτσι να ενισχύσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων. Και ένα όχημα να κινείται εκτός καλωδίων, που είναι ο μεγάλος περιορισμός του δικτύου των τρόλεϊ».

Ο κ. Κυρανάκης διέψευσε τις φήμες για απολύσεις εργαζομένων που απασχολούνται στα τρόλεϊ. «Οι εργαζόμενοι δεν έχουν για τίποτα απολύτως να ανησυχούν, γιατί το σύνολό τους θα απασχοληθεί στον ΟΣΥ. Δεν μιλάμε δηλαδή για απολύσεις εργαζομένων, όπως έχει ακουστεί».