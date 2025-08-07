Αποθέωση για τον Κρητικό οδηγό λεωφορείου που πλένει τους τουρίστες με λάστιχο πριν μπουν μέσα

Παγκόσμιο viral έχει γίνει ένας οδηγός λεωφορείου στην Κρήτη επειδή διατηρεί τους τουρίστες και το όχημά του πεντακάθαρους, από την άμμο της θάλασσας.

Ο οδηγός λεωφορείου στην Κρήτη, έγινε talk of the town πριν από κάποια χρόνια, αφού ένα βίντεο που τράβηξε ένας τουρίστας και ανέβασε ο λογαριασμός travelblog, αποκάλυψε τη μοναδική και σχολαστική του μέθοδο για να διατηρεί το όχημά του καθαρό.

Ο οδηγός, ο οποίος μεταφέρει τουρίστες από την παγκοσμίου φήμης παραλία Ελαφονήσι, έχει κερδίσει τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων πλένοντας τους επιβάτες του πριν επιβιβαστούν. Το βίντεο αναδύθηκε πάλι στην επιφάνεια, καθώς κοινοποιήθηκε από blog ταξιδιών.

Στο βίντεο, απεικονίζεται ο οδηγός εξοπλισμένος με μια μικρή σκούπα και ένα λάστιχο. Φροντίζει έναν προς έναν προσεκτικά κάθε επιβάτη του, οι οποίοι με τη σειρά τους το απολαμβάνουν.

Χρησιμοποιεί τη σκούπα πρώτα για να βγάλει την πολλή άμμο και στη συνέχεια το λάστιχο για να πλύνει καλά τα αμμώδη πόδια τους.

Για την τελευταία πινελιά, χρησιμοποιεί έναν φυσητήρα αέρα για να βεβαιωθεί ότι όλη η άμμος έχει αφαιρεθεί τόσο από τα υπάρχοντά τους όσο και από το σώμα τους.

Όσο για τα σχόλια; Αποθεωτικά με τους περισσότερους να τον αποκαλούν «σοφό» και αυτό είναι το greek style.

