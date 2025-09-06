Αποθεώθηκε νεόνυμφο ζευγάρι στον Βόλο: Με το νυφικό στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας από τον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη, βρίσκονται σε εξέλιξη το απόγευμα του Σαββάτου (6/9).

Μάλιστα, σύμφωνα με το gegonota.news, ένα νεόνυμφο ζευγάρι, μόλις παντρεύτηκε, έδωσε το «παρών» στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στον Βόλο, που πραγματοποιείται στον Ηρώο, στο κέντρο της πόλης.

Το ζευγάρι, με το κουστούμι και νυφικό, μόλις έγινε αντιληπτό από τους υπόλοιπους συγκεντρωμένους για τα Τέμπη, αποθεώθηκε και καταχειροκροτήθηκε για την ένδειξη αλληλεγγύης του στον σκοπό της Δικαιοσύνης.

Τέμπη: Στη μεγάλη συγκέντρωση η Μαρία Καρυστιανού

Εμφανώς συγκινημένη και αγκαλιάζοντας αρκετούς απ' όσους έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στην πλατεία Συντάγματος, η πρόεδρος του «Συλλόγου Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, έφτασε στο κέντρο της Αθήνας.

Η Μαρία Καρυστιανού, όπως αποτυπώνεται από τις φωτογραφίες των φωτογραφικών πρακτορείων, αγκάλιασε και συνομίλησε με διαδηλωτές, ενώ συγκινήθηκε από το βροντερό «παρών» που έδωσε ο κόσμος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό κάλεσμα για τις συγκεντρώσεις έκανε ο σύλλογος «Τέμπη 2023» σχετικά με την ανακριτική διαδικασία και το πέρας της από τον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη.

