Πλακιάς για Καρυστιανού: «Όποτε τη βλέπω θα την παίρνω αγκαλιά - Από τους πρώτους που ζητούσε δικαίωση»

Ξεκαθαρίζοντας τις θέσεις του για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς μίλησε σήμερα στο Action24, εξηγώντας πως αν και της τρέφει σεβασμό για τον ρόλο της στην επιδίωξη δικαιοσύνης για τα Τέμπη, η πολιτική της γραμμή είναι κάτι διαφορετικό.

«Το λέω πάντα, εγώ αν δω την Καρυστιανού θα την πάρω αγκαλιά, είναι μάνα όπως είναι η γυναίκα μου, έχασε την κόρη της. Αλλά από εκεί και πέρα σε θέματα νομικά και πολιτικά, θα είμαι αντίθετος.

Δεν μπορώ να μην πω για την κα Καρυστιανού ότι ήταν από τους πρώτους γονείς που στάθηκαν απέναντι σε όλο αυτό το σύστημα, όταν εγώ δεν είχα βγει καν μπροστά, και ζητούσε τη δικαίωση των παιδιών μας. Θα ήταν ανέντιμο κάτι τέτοιο».

Πλακιάς: «Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών»

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον βαθμό στον οποίο η κα Καρυστιανού εκπροσωπεί τους συγγενείς των θυμάτων, τόνισε πως «Εμένα ο πληθυντικός δεν μου αρέσει. Όταν θα μιλάμε και εγώ και η κα Καρυστιανού, καλό θα ήταν να μην τον χρησιμοποιούμε.

Όλα τα παιδιά και οι συγγενείς των Τεμπών έχουν πατεράδες και μάνες, δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πάρα πολλές. Αυτό το έγκλημα άφησε πίσω οικογένειες διαλυμμένες.

Εγώ δεν μιλάω καν για τον αδερφό μου, του οποίου η κόρη ήταν και παιδί δικό μου».