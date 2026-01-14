Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης: Θλίψη στην ΕΡΤ - «Λύγισε» η παρουσιάστρια

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της η παρουσιάστρια της ΕΡΤ, όσο μετέφερε την είδηση πως έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης, ξεσπώντας την ώρα του δελτίουγια την απώλεια του στενού συνεργάτη και φίλου της.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση, για δεύτερη φορά στη ζωή μου, μετά τον Δημήτρη Γρυλλάκη, να ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου πρώτα, και συναδέλφου και επί χρόνια σκηνοθέτη μου.

Πέθανε τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια».

Σε εκείνο το σημείο η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί, ξεσπώντας προς στιγμή σε λυγμούς, προτού συνεχίσει το δελτίο.