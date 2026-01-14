Έχουμε γη, δεν έχουμε χέρια - Η «βόμβα» που απειλεί να αφήσει τα ράφια άδεια

Ενώ η επικαιρότητα και τα τηλεοπτικά πάνελ εξαντλούνται (δικαίως) στην ανάλυση του ενεργειακού κόστους και των αποζημιώσεων, στα καφενεία της επαρχίας και στα γεωπονικά γραφεία κυριαρχεί μια άλλη, πιο βουβή αλλά εξίσου τρομακτική αγωνία.

Η φράση ακούγεται πλέον μονότονα από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη: «Ποιος θα τα μαζέψει;».

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr