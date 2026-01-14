Έχουμε γη, δεν έχουμε χέρια - Η «βόμβα» που απειλεί να αφήσει τα ράφια άδεια

Ενώ η επικαιρότητα και τα τηλεοπτικά πάνελ εξαντλούνται (δικαίως) στην ανάλυση του ενεργειακού κόστους και των αποζημιώσεων, στα καφενεία της επαρχίας και στα γεωπονικά γραφεία κυριαρχεί μια άλλη, πιο βουβή αλλά εξίσου τρομακτική αγωνία.
Η φράση ακούγεται πλέον μονότονα από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη: «Ποιος θα τα μαζέψει;».
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Survivor: Σταύρος για Gio - «Γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός, δεν μπορώ να τον πάρω στα σοβαρά»
- Το παρασκήνιο της συνάντησης με τους αγρότες, το λάθος του Καραχάλιου και η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ
- «Προδότες» και σκασμένα λάστιχα: Βανδαλισμοί σε τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη
- Καιρίδης και Ανεστίδης έβγαλαν τα «γάντια» στον αέρα: «Μας έχετε ταλαιπωρήσει - Καλά σας κάνουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.