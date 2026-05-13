Αποτροπιασμός στη Θεσσαλονίκη: 44χρονος βίαζε ανήλικη με νοητική υστέρηση

Δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Στιγμιότυπο από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης | Eurokinissi
Σε συνολική κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο (που συμπλήρωσε τα 12 έτη).

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περσινό Αύγουστο, ενώ ερευνήθηκε από τις Αρχές ύστερα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Προανακριτικά, η παθούσα είχε εξεταστεί από ειδικούς, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί.

Ο 44χρονος, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές, όπου κρατούνταν προσωρινά μετά την απολογία του στον ανακριτή.

