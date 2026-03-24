Απρόοπτο 25ης Μαρτίου στη Χίο: Υψώθηκε η σημαία και λίγο μετά... σκίστηκε από τον αέρα

Ένα απρόοπτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Χίο, σήμερα, Τρίτη (24/03), στο πλαίσιο εορτασμού της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, καθώς τη στιγμή που υψωνόταν μια εντυπωσιακή γαλανόλευκη σημαία στον μεγάλο ιστό, σκίστηκε λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων.

Η τελετή στο λιμάνι της Χίου άρχισε σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, με τους σπουδαστές της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου να μεταφέρουν τη μεγάλη σημαία, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, η οποία παιάνιζε εμβατήρια.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανάρτησης της σημαίας στον μεγάλο ιστό, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή σημειώθηκε φθορά σε αυτήν, με αποτέλεσμα να σχιστεί. Μετά το απρόοπτο περιστατικό ακολούθησε η υποχρεωτική καθαίρεσή της, ώστε να μην καταστραφεί περαιτέρω.

Παρά το απρόοπτο, η παρουσία των αρχών και των πολιτών επιβεβαίωσε τη σημασία των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου, διατηρώντας ζωντανό το μήνυμα της ενότητας και της ιστορικής συνέχειας.