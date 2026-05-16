Μόνικα Ερτλ: Πώς η κόρη ενός ναζί έγινε ο «άγγελος εκδίκησης» του Τσε Γκεβάρα

Μετά την πτώση του ναζιστικού ζυγού και τη διχοτόμηση, χιλιάδες «καρκινώματα» της γερμανικής κοινωνίας έσπευσαν είτε να αποκηρύξουν είτε να αποκρύψουν τις «καρφίτσες» των SS.

Πολλά πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ βρήκαν καταφύγιο στην αμερικανική ήπειρο, που από τότε «φλεγόταν» στη λαίλαπα επαναστάσεων ανεξαρτησίας και της αιματηρής κατάπνιξής τους.

Αυτή η πολιτισμική πρόσμιξη όμως, ήταν που διαμόρφωσε μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες της Βολιβιανής αντίστασης, και μία ιστορία για το πως γιατρεύονται πραγματικά οι πληγές του παρελθόντος.

Η μικρή Μόνικα Ερτλ

Τα παιδικά χρόνια της Μόνικα Ερτλ προϊδέαζαν για μία πορεία ανάξια αναφοράς. Γεννημένη στο Μόναχο το 1937, αλλά πιο σημαντικά, γεννημένη κόρη του Χανς Ερτλ, διαβόητου προπαγανδιστή και κινηματογραφιστή του 3ου Ράιχ.

Όταν είχε κατακαθίσει η «σκόνη» του Β' Παγκοσμίου, ο Χανς παίρνει την οικογένεια και μεταναστεύουν στη Βολιβία, το προφητικό για τη Μόνικα έτος του 1952, της έναρξης της Βολιβιανής Εθνικής Επανάστασης.

Ο πατέρας της ξεκίνησε μια νέα ζωή στο αγρόκτημα La Dolorida, όπου εξέτρεφε ζώα. Η μικρή Μόνικα συνόδευε τον πατέρα της σε αρκετές κινηματογραφικές αποστολές και έμαθε να χρησιμοποιεί τόσο κινηματογραφική κάμερα όσο και πυροβόλα όπλα.

Αργότερα, παντρεύτηκε για ένα διάστημα, αλλά ο «τίτλος» της συζύγου ενός Βολιβιανού-Γερμανού μηχανικού μεταλλείων ήταν περισσότερο ρόλος για εκείνη, παρά κοινωνική θέση.

Ειρωνικά, η αγροτιά την έφερε σε επαφή με το «μέρα προς μέρα» του καταπιεσμένου, φτωχού πάροικου, και τη συγκίνησαν τα κοινωνικά αιτήματα της εποχής.

Η αντάρτισσα Μόνικα Ερτλ

Μετά το διαζύγιό της το 1969, άρχισε να δραστηριοποιείται με τους επιζώντες του ηττημένου αντάρτικου κινήματος του Τσε Γκεβάρα, τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό της Βολιβίας.

Αφού βοήθησε σε μικρές επεμβάσεις, τελικά εντάχθηκε πλήρως στην «πολιτική παρανομία». Ξεκίνησε μια σχέση με τον ηγέτη του κινήματος, Ίντι Περέδο, τον διάδοχο του Τσε Γκεβάρα.

Ο Περέδο σκοτώθηκε από τις δυνάμεις της βολιβιανής αστυνομίας σε ανταλλαγή πυροβολισμών στη Λα Παζ, στις 9 Σεπτεμβρίου 1969.

Η Μόνικα ήταν πλέον γνωστή ως «Ιμίλα» (το κοριτσάκι). Ο έρωτάς της για τον Περέδο ήταν τόσο πραγματικός όσο η πλατωνική της σχέση με το ιδεώδες που αντιπροσώπευε ο Τσε και οι λατινικές επαναστάσεις. Και ο τρόπος που πέθανε ο Τσε είχε αφήσει κάποιους «απλήρωτους λογαριασμούς» τα κατάστιχά της.

Μόνικα Ερτλ - Άγγελος εκδίκησης

Ο Ρομπέρτο ​​Κιντανίγια Περέιρα ήταν ο πρόξενος της Βολιβίας στο Αμβούργο. Παράλληλα πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, θεωρείται από τους «αρχιτέκτονες» της σύλληψης και εκτέλεσης του Τσε Γκεβάρα.

Μετά το απόσπασμα, φωτογραφίζεται αυτάρεσκα πάνω από τη σορό του πεσμένου επαναστάτη και διατάζει να κοπούν τα χέρια του. Αυτά αρκούσαν και με το παραπάνω.

Η Μόνικα σχεδίασε τη δολοφονία. Η χρονιά που χάραξε την επαναστατική της δράση στην ιστορία, ήταν το 1971 όταν, μεταμφιεσμένη σε αστή, εισέβαλε στο βολιβιανό προξενείο του Αμβούργου, με ένα κρυμμένο πιστόλι.

Η εκδίκησή της ήταν τέλεια. Βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον «χασάπη» Κιντανίγια, και κοιτώντας τον στα μάτια, του «φύτεψε» τρεις σφαίρες, όσες χρειάζονταν για να σφραγίσει τη μοίρα του.

Φήμες λένε πως το μήνυμα που βρέθηκε στον τόπο της εκτέλεσης έγραφε «Νίκη ή Θάνατος». Η Ερτλ κατάφερε μάλιστα να ξεγλιστρήσει, επιστρέφοντας στην τότε βάση επιχειρήσεών της στην Κούβα.

Έκτοτε όμως, αφού πήγε πίσω στη Βολιβία, έπεσε στο βλέμμα των μυστικών υπηρεσιών. Αυτή και ένας ακόμα αντάρτης τελικά έπεσαν σε ενέδρα και σκοτώθηκαν επί τόπου από τις βολιβιανές δυνάμεις ασφαλείας στις 12 Μαΐου 1973 στο Ελ Άλτο (Λα Παζ).