ΑΠΘ: Ελεύθεροι οι 38 φοιτητές που συνέλαβε η αστυνομία - Κανένας μάρτυρας στη δίκη

Ελεύθεροι αφέθηκαν από το αυτόφωρο οι 38 νεαροί φοιτητές που συνελήφθησαν κατά την μεταμεσονύχτια αστυνομική έφοδο στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και πέριξ αυτής.
Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης - όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν - ανέβαλε την υπόθεση για την Παρασκευή (20/2), λόγω απουσίας μαρτύρων - αστυνομικών. Παράλληλα, το δικαστήριο ήρε την κράτησή τους. Όλοι δήλωσαν ότι είναι φοιτητές.
Εις βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι εξ αυτών αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επίσης για απείθεια.
Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς αλληλέγγυοι για να συμπαρασταθούν στους συλληφθέντες φοιτητές.
