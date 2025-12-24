ΑΠΘ: Πέντε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο προαύλιο του Πανεπιστημίου

Σε συλλήψεις πέντε ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί στον προαύλιο χώρο και πέριξ του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τέσσερα άτομα, ηλικιών 24, 26, 36 και 39 ετών, καθώς και έναν 73χρονο, οι οποίοι εντοπίστηκαν μετά από μεταξύ τους αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.
Στην κατοχή των συλληφθέντων, αλλά και σε σημεία όπου απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες κάνναβης σε μορφή τρίμματος συνολικού βάρους 4,94 γραμμαρίων, καθώς και τέσσερα ναρκωτικά δισκία.
Επιπλέον, από την κατοχή του 73χρονου κατασχέθηκε μία συσκευασία κάνναβης σε τρίμματα, βάρους 1,86 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί έναντι χρηματικής αμοιβής.
Ακόμη, κατασχέθηκαν 170 ευρώ ως προερχόμενα από την πώληση των ναρκωτικών, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
