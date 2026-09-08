ΑΠΘ: Ξήλωσαν τα συστήματα ασφαλείας εισόδου - Η δήλωση του αντιπρύτανη

Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις Α' φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ ξηλώθηκε από αγνώστους οι οποίοι εισέβαλαν τη Παρασκευή στο χώρο, ενώ για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο αντιπρύτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως «υπήρξε μια περιορισμένη φθορά σε κάποιες προεργασίες που έκανε η αρμόδια υπηρεσία φύλαξης, στην οποία ανέθεσε τις σχετικές δραστηριότητες το ΙΝΕΔΙΒΙΜ», δήλωσε ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας καθ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, υπενθυμίζοντας ότι «αντίστοιχα περιστατικά συνέβησαν τουλάχιστον τρεις φορές στις φοιτητικές εστίες και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» και σημειώνοντας ότι «οι ζημιές θα αποκατασταθούν και η κανονικότητα θα επανέλθει στις φοιτητικές εστίες».

«Το ζήτημα της ασφάλειας δεν είναι στην αρμοδιότητα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή αφορά τις δικές μας εστίες, φυσικά και μας ενδιαφέρει. Γι’ αυτό, πάντοτε, σε συνεργασία με την Πολιτεία και με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα λάβουμε όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα, θα προασπίσουμε την περιουσία του ελληνικού λαού, γιατί οι εστίες ανήκουν στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη», σημείωσε ο κ. Μιχαηλίδης.

Ερωτηθείς εάν υπήρξε καταγγελία στην αστυνομία για το περιστατικό από την υπηρεσία φύλαξης, ο κ. Μιχαηλίδης δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι και «προφανώς και δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας απαντήσει, είμαι ως υπεύθυνος αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και θα πρέπει να ενημερώνω τη Σύγκλητο, το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας για το ποιοι είναι οι νόμιμα διαμένοντες στις φοιτητικές εστίες», ενώ «τα ζητήματα ασφαλείας αφορούν άλλες υπηρεσίες, αφορούν τις υπηρεσίες ασφαλείας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά και την ελληνική Πολιτεία ευρύτερα».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι καταστροφές που έγιναν αφορούσαν στην εγκατάσταση του αναγνώστη καρτών που δοκιμαζόταν πιλοτικά, στο στάδιο πριν από την έκδοση των καρτών εισόδου, που θα δοθούν στους εστιακούς φοιτητές.

Ο αντιπρύτανης υπενθύμισε ότι έχει ξεκινήσει η ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών, «έχουν ανακαινιστεί 100 δωμάτια για πρώτη φορά τον τελευταίο μισό αιώνα, αυτό είναι όμως το πρώτο βήμα, διότι οι εστίες χρειάζονται ριζική ανακαίνιση».

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί την Παρασκευή η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συνοδευόταν από τον υφυπουργό για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και πρώην πρύτανη μας, τον καθηγητή Νίκο Παπαϊωάννου, μαζί με τον πρύτανη Κυριάκο Αναστασιάδη, επισκέφθηκαν τις εστίες και εξήγγειλαν ένα τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ριζικής ανακαίνισης των εστιών, το οποίο θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2027 και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια οι εστίες του Αριστοτελείου αλλά και των περισσοτέρων ελληνικών πανεπιστημίων θα είναι σε ένα επίπεδο το οποίο θα τιμά όλες και όλους».