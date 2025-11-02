Εκτέλεση Λάλα: Με Καλάσνικοφ και εννιάρι τον «τελείωσαν» - Βρέθηκαν τα δύο όπλα στο αυτοκίνητο

Νέα στοιχεία προστίθενται στην υπόθεση της στυγνής δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, καθώς οι έρευνες της ΕΛΑΣ οδήγησαν στα δύο όπλα που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές για να τον γαζώσουν.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως αφού το όχημα που εντοπίστηκε παραδομένο στις φλόγες λίγα χιλιόμετρα από το σημείο της εκτέλεσης, μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του δύο καμένα όπλα, ένα Καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα άτομα που ανέλαβαν το συμβόλαιο θανάτου είναι γνωστοί στον χώρο, καθώς στο παρελθόν έχουν εκτελέσει και άλλα πρόσωπα, ενώ είναι έμπειροι χρήστες πυροβόλων.

Αράχωβα: Πώς εκτέλεσαν τον Λάλα

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, ο Γιάννης Λάλας κάποια στιγμή το βράδυ, βγήκε στο μπαλκόνι μόνος του και οι εκτελεστές που γνώριζαν πολύ καλά πού βρισκόταν και του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου, μόλις τον είδαν άρχισαν να τον γαζώνουν από κάτω με καλάσνικοφ, σωριάζοντάς τον νεκρό.

Δέχτηκε καταιγισμό από σφαίρες στα άκρα και στον κορμό του σώματος, σε στήθος και κοιλιακή χώρα, ενώ μόνο στο κεφάλι δεν δέχτηκε σφαίρες.

Ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης μέσα στην πολυτελή βίλα ενώ την Αστυνομία την κάλεσε η γυναίκα που ήταν μαζί του, η οποία ανέφερε μάλιστα στους αστυνομικούς ποιος ακριβώς ήταν το θύμα.

Μάλιστα, οι δράστες σκότωσαν τον 42χρονο στο μπαλκόνι δωματίου σαλέ στον Παρνασσό, όπου βρισκόταν μαζί με τη γυναίκα του, η οποία ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και χάθηκαν στα στενά της περιοχής.

Το όχημα βρέθηκε καμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας και τα ίχνη των εκτελεστών χάνονται στο σκοτάδι.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η παρουσία αυτόπτη μάρτυρα στη δολοφονία: «Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση. Ο αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ.