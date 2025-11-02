Ο Γιάννης Λάλας ή αλλιώς ο «Body Builder» της Greek Mafia έπεσε νεκρός από καλάσνικοφ στον Παρνασσό, έξω από ξενοδοχείο που διέμενε με τη σύζυγό του, σε ακόμα ένα αιματηρό επεισόδιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ των ανθρώπων της νύχτας.

Ο 42χρονος και ο αδερφός του, ήταν οι βασικοί κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ. Ο «Body Builder» είχε κάτσει στη φυλακή έναν χρόνο, ωστόσο είχε αθωωθεί, τόσο αυτός όσο και ο αδερφός του, λόγω αμφιβολιών.

Το βανάκι και το κίνητρο

Ο Εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή τους, καθώς είχαν κίνητρο ύστερα από τις αποκαλύψεις του Γιώργου Καραϊβάζ για την Greek Mafia.

Το 2024 όμως είχαν αθωωθεί λόγω αμφιβολιών. Τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, έδειχναν την ημέρα της δολοφονίας αλλά και τις προηγούμενες, το βανάκι της εταιρείας των δύο αδερφών στην περιοχή.

Μετά τη δολοφονία, η μηχανή με τον έναν δολοφόνο πάνω κινείται παράλληλα με το βανάκι.

Αυτά τα στοιχεία δεν κρίθηκαν αρκετά για την ενοχή τους.

Η επίθεση του Μαΐου με τις 47 σφαίρες

Ο Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε δικογραφίες και για άλλες υποθέσεις της νύχτας για εκβιασμούς και ληστείες, είχε κατηγορηθεί επίσης και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη «Dirty Harry» στη Λαμπρινή, έξω από το γυμναστήριο που πήγαινε, είχε μπει στο στόχαστρο.

Τον περασμένο Μάιο, είχε πέσει θύμα επίθεσης έξω από το σπίτι του, όταν τον γάζωσαν με 47 σφαίρες αλλά γλίτωσε χάρη στο θωρακισμένο αυτοκίνητό του.

Το τελευταίο διάστημε διέμενε σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα, στον Παρνασσό, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τους διώκτες του, οι οποίοι τον σκότωσαν το βράδυ του Σαββάτου (1/11), στις 23:00 το βράδυ. Νεκρό τον βρήκε η σύζυγός του και ειδοποίησε την αστυνομία.

Λίγο μετά τη δολοφονία εντοπίστηκε καμένο όχημα, το οποίο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

Στο σημείο του εγκλήματος έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η Αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες κατοίκων.