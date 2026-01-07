Άρειος Πάγος για τα μπλόκα: Ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για τους αγρότες

Mε κατεπείγουσα παραγγελία του προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζητά την άμεση παρέμβαση των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών για τον τερματισμό των αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Αυτή είναι η δεύτερη παραγγελία που έρχεται ως υπενθύμιση της προηγούμενης εντολής του και ζητά την άμεση εφαρμογή της.

Διαβάστε ακόμα: Μέτρα στήριξης αγροτών: Στα 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα - Μέσω εφαρμογής η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου

Έρχεται δε ως απάντηση στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων, με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό να δίνει σαφείς οδηγίες για τη βεβαίωση παραβάσεων και την άσκηση ποινικών διώξεων.

Τι ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Σύμφωνα με την παραγγελία, οι κατά τόπους εισαγγελικές αρχές καλούνται να ενεργήσουν άμεσα για τη διαπίστωση αδικημάτων που αφορούν τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, όπως αυτή ορίζεται από τον Ποινικό Κώδικα και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το έγγραφο εστιάζει στην τοποθέτηση εμποδίων και τη συνεχιζόμενη κατάληψη του οδοστρώματος σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς, πράξεις που, όπως επισημαίνεται, εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων και ενέχουν κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, ο κ. Τζαβέλλας ζητά την πλήρη εξακρίβωση των στοιχείων των υπαιτίων και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προστασία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής από τους παρατεταμένους αποκλεισμούς των δρόμων.