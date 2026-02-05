Άρειος Πάγος: Ιστορική δικαίωση για τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη

Η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έβαλε τέλος σε μια πολυετή νομική εκκρεμότητα που επηρέαζε άμεσα χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Με πλειοψηφία 35-12, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο ανατοκισμός στα ρυθμισμένα «κόκκινα» δάνεια του Νόμου Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Η κρίσιμη αυτή απόφαση απορρίπτει τη θέση τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες ζητούσαν ο υπολογισμός των τόκων να γίνεται πάνω στο αρχικό κεφάλαιο, πρακτική που οδηγούσε σε συνεχή διόγκωση των οφειλών και σε ανατροπή της βιωσιμότητας των ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, με την ετυμηγορία της Ολομέλειας κλείνει οριστικά ένα ερμηνευτικό ζήτημα που είχε προκαλέσει αντικρουόμενες αποφάσεις και διαφορετικές πρακτικές στα δικαστήρια τα προηγούμενα χρόνια.

Η απόφαση έχει άμεσο αντίκτυπο σε περισσότερους από 300.000 δανειολήπτες, για τους οποίους η σταθερότητα της δικαστικής ρύθμισης αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική τους επιβίωση.

Το προδικαστικό ερώτημα που έθεσε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων άγγιζε τον πυρήνα της φιλοσοφίας του Νόμου Κατσέλη: την πραγματική προστασία των υπερχρεωμένων πολιτών.

Η διαφορά μεταξύ ανατοκισμού στη δόση και ανατοκισμού στο συνολικό κεφάλαιο είναι τεράστια, καθώς στη δεύτερη περίπτωση οι σωρευτικές επιβαρύνσεις θα μπορούσαν να ακυρώσουν πλήρως το όφελος της ρύθμισης.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου θεωρείται πλέον κομβική για τη διατήρηση της λειτουργικότητας των ρυθμίσεων και την αποτροπή νέων αδιεξόδων για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο προστατευτικό πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη.