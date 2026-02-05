Τελευταία Κλήση: Το έξοχα κλειστοφοβικό τρέιλερ της ταινίας που βασίζεται στην ιστορία του Σορίν Ματέι

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της πολυσυζητημένης ταινίας μυθοπλασίας «Τελευταία Κλήση» σε σκηνοθεσία Sherif Francis, η οποία εμπνέεται από τη σοκαριστική υπόθεση Σορίν Ματέι, μια από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις ομηρίας που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία.

Το τρέιλερ σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας κινηματογραφικές αίθουσες από την Tanweer στις 19 Μαρτίου 2026, ενώ στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Sherif Francis στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του και το σενάριο ο ίδιος από κοινού με την Κατερίνα Μπέη. Η ταινία έχει τη μορφή της μυθοπλασίας επομένως δεν έχουν κρατηθεί τα αληθινά ονόματα και τα πραγματικά στοιχεία και περιστατικά, ενώ οι θεατές θα εντοπίσουν και αρκετές διαφοροποιήσεις.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Τελευταία Κλήση»:

Πρωταγωνιστούν ο Ορφέας Αυγουστίδης στον ρόλο του κακοποιού - απαγωγέα και οι Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου. Στην ταινία ακόμη συμμετέχουν οι Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, και Ράσμη Τσόπελα.

Η υπόθεση της ταινίας τοποθετείται την Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000, όταν μια κλοπή όπλων από στρατόπεδο πυροδοτεί μια αλυσίδα δραματικών εξελίξεων. Ένας διαβόητος εγκληματίας κρατά όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει, απαιτώντας ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση. Την ίδια ώρα, ένα τηλεοπτικό κανάλι βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ η αστυνομία παρακολουθεί αμήχανη έναν δραπέτη να την εκθέτει για ακόμη μία φορά. Όλοι μοιάζουν παγιδευμένοι σε ένα παιχνίδι εξουσίας και χειραγώγησης, με αόρατα νήματα να κινούνται στο παρασκήνιο.