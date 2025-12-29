Αργίες 2026: Αυτά είναι τα τριήμερα της νέας χρονιάς

Πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι: Με το που μπαίνει η νέα χρονιά κοιτάμε στο ημερολόγιο πότε πέφτουν οι αργίες και τι τριήμερα και τετραήμερα «σχηματίζονται».
Η πρώτη αργία για το 2026 είναι από μόνη της η Πρωτοχρονιά ενώ ακολουθούν τα Θεοφάνεια 6 Ιανουαρίου.
Μετά, η Καθαρά Δευτέρα, στις 23 Φεβρουαρίου, η οποία δημιουργεί τριήμερο σε συνδυασμό με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Στη συνέχεια έρχεται η 25η Μαρτίου, εθνική επέτειος και θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Το Πάσχα του 2026 πέφτει στις 12 Απριλίου. Πρόκειται για αργία, όπως και η Μεγάλη Παρασκευή και η Δευτέρα του Πάσχα, σχηματίζοντας το μοναδικό τετραήμερο της χρονιάς.
Ακολουθούν η Πρωτομαγιά και του Αγίου Πνεύματος στις 1 Ιουνίου, που διαμορφώνουν τριήμερα σε συνδυασμό με Σαββατοκύριακο.
Στις θερινές αργίες περιλαμβάνεται ο Δεκαπενταύγουστος (Κοίμηση της Θεοτόκου), ενώ προς το τέλος του έτους ακολουθεί η 28η Οκτωβρίου.
Το 2026 κλείνει με τριήμερο, καθώς τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, με το Σαββατοκύριακο να ακολουθεί.
