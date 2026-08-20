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Αργολίδα: Ταξί τυλίχθηκε στις φλόγες και έγινε άμορφη μάζα

Άμεση κινητοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε εν κινήσει σε ταξί στην Αργολίδα.

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Η φωτιά στο ταξί στην Αργολίδα
Η φωτιά στο ταξί στην Αργολίδα | argolika.gr
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Άμεση κινητοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε εν κινήσει σε ταξί στον επαρχιακό Κρανιδίου-Λυγουριού, μεταξύ Φούρνων και Διδύμων στην Αργολίδα, την Πέμπτη 20/8.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρανιδίου να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με το argolika.gr.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα το όχημα να καεί ολοσχερώς. H φωτιά σβήστηκε πριν επεκταθεί στα γειτονικά χωράφια.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα. Προανάκριση και έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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