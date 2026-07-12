Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο θάνατός του αλλάζει τα δεδομένα της υπόθεσης, προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η χρήση των όπλων.

Την ίδια ώρα, νέο ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως το STAR ρίχνει φως στα όσα συνέβησαν τη στιγμή των πυροβολισμών. Στο υλικό ακούγονται συνεχόμενοι πυροβολισμοί, την ώρα που ο 20χρονος επιχειρούσε να διαφύγει πεζός, μετά την καταδίωξη του οχήματός του. Παρότι στο σημείο είχαν εντοπιστεί 13 κάλυκες, το οπτικοακουστικό υλικό από κάμερα ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τουλάχιστον 21 πυροβολισμούς.

Ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, σχολιάζοντας το βίντεο, ανέφερε ότι οι βολές ακούγονται σαν να έγιναν «κατά ριπάς» και εκτίμησε ότι δεν πρόκειται για εκφοβιστικούς πυροβολισμούς.

Η κατάληξη του 20χρονου οδηγεί και σε αλλαγή του κατηγορητηρίου για τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί. Η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Σφέτσου, επιβεβαίωσε ότι η κατηγορία μετατρέπεται πλέον σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, προσθέτοντας ότι, υπό τις συνθήκες της υγείας του νεαρού, η επιβίωσή του θα ισοδυναμούσε με μια «ισόβια καταδίκη».

Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο αστυνομικών, Πέτρος Κουκουλής, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο τραυματισμός να προκλήθηκε από εξοστρακισμό σφαίρας, επισημαίνοντας ότι τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν κατά την ακροαματική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αρνηθεί ότι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον 20χρονο.

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Στη φυλακή οι δύο αστυνομικοί

Σημειώνεται πως χθες, Σάββατο (11/07) οι δύο αστυνομικοί απολογήθηκαν σε ανακρίτρια και εισαγγελέα και αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Οι δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, ο συνήγορος των δύο κατηγορουμένων, Πέτρος Κουκούλης, επιβεβαίωσε την προφυλάκισή τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέος, δεν έπεισες».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι δύο ένστολοι θα οδηγηθούν στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού.

Όπως ανέφερε, οι κατηγορούμενοι διατηρούν πλέον το δικαίωμα μιας προσφυγής εντός του επόμενου δεκαημέρου, η οποία ωστόσο θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το νομικό κομμάτι της υπόθεσης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης έκανε λόγο για μια εξαιρετικά ιδιαίτερη και λεπτή υπόθεση, η οποία απασχόλησε έντονα τόσο την ανακρίτρια όσο και την εισαγγελέα, καθώς οι δικαστικές αρχές καλούνταν να εξετάσουν όλες τις πτυχές, έχοντας από τη μία πλευρά τους αστυνομικούς και από την άλλη ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό, τονίζοντας πως «δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα μερικές φορές».