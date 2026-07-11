Νέο βίντεο από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών κατά του 20χρονου στο Άργος έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega, οι αστυνομικοί ρίχνουν κατά ριπάς με αποτέλεσμα ο 20χρονος να τραυματιστεί βαριά και να δίνει σήμερα μάχη για τη ζωή.
Η πρώτη σειρήνα ακούγεται όταν το ρολόι της κάμερας δείχνει 00:54:30.
Οι πρώτες σφαίρες πέφτουν λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, στις 00:55:23. Στον χώρο βρέθηκαν 13 κάλυκες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό, οι πυροβολισμοί είναι τουλάχιστον 21.
«Ή θα παραμείνει φυτό ή θα είναι κλινικά νεκρός»
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 20χρονος, ο οποίος δέχθηκε τους πυροβολισμούς από τους δύο αστυνομικούς στο Άργος, γεγονός που επιβεβαίωσε και η δικηγόρος της μητέρας του.
Η Μαρία Σφέτσου, προειδοποίησε για τις σοβαρές συνέπειες της κατάστασης του νεαρού, ο οποίος ενδέχεται να παραμείνει κλινικά νεκρός.
«Εγώ έχω να σας πω από την επίσκεψη που έκανα σήμερα στο Θριάσιο. Νωρίτερα έδωσε κατάθεση η μητέρα στον ανακριτή που την είχε καλέσει και μετά πήγαμε στο Θριάσιο όπου πήραμε το ιατρικό πιστοποιητικό.
Από αυτό, προκύπτουν οι βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στο κεφάλι ο 20χρονος έχει ένα κάταγμα ινιακού οστού. Το ινιακό οστό βρίσκεται στη βάση του κρανίου. Μπήκε από εκεί η σφαίρα. Εγκλωβίστηκε στην μετωπιαία χώρα και παραμένει εκεί η σφαίρα. Δεν έχει άλλες βολές, το λέω με σιγουριά, αφού πήρα το πιστοποιητικό», δήλωσε.
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