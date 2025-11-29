Μενού

Άργος: Μπαλκόνι έπεσε πάνω σε 50χρονη μητέρα - Πανικός στη γειτονιά

Σοκ στο Άργος από σοβαρό τραυματισμό μητέρας όταν τμήμα παλιού μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε την 50χρονη.

Το μπαλκόνι που κατέρρευσε στο Άργος
Το μπαλκόνι που κατέρρευσε στο Άργος | argolikeseidhseis
Σάλος έχει προκληθεί στο Άργος από σοβαρό τραυματισμό μητέρας που έλαβε χώρα σήμερα (29/11) πριν το μεσημέρι, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε την 50χρονη.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες. Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο σφοδρός που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. 

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο Κ.Α.Τ. για περαιτέρω φροντίδα, αναφέρει το argolikeseidhseis.

