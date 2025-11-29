Άργος: Μπαλκόνι έπεσε πάνω σε 50χρονη μητέρα - Πανικός στη γειτονιά

Σάλος έχει προκληθεί στο Άργος από σοβαρό τραυματισμό μητέρας που έλαβε χώρα σήμερα (29/11) πριν το μεσημέρι, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε την 50χρονη.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες. Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο σφοδρός που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Η γυναίκα, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο Κ.Α.Τ. για περαιτέρω φροντίδα, αναφέρει το argolikeseidhseis.