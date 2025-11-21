Άργος: Στο χειρουργείο 17χρονη μετά από επίθεση αδέσποτων σκύλων

Επίθεση από τέσσερις αδέσποτους σκύλους δέχτηκε 17χρονη κοντά στο Αρχαίο Θέατρο στο Άργος.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseisgr το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η 17χρονη πήγαινε στο σχολείο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους, αφού έφερε σοβαρά τραύματα.

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση των αδέσποτων σκύλων. Ένα από τα αυτά εντοπίστηκε και έχει περιοριστεί σε κλουβί, καθώς γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 17χρονη φέρει τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στην ανακοίνωσή του το Νοσοκομειου Αργολίδας αναφέρει ότι «σήμερα (21/11) στις 08:20 π.μ. διακομίσθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ασθενής 17 ετών συνοδευόμενη από τους οικείους της.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε πολλαπλά δήγματα από σκύλο. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της στο τριχωτό της κεφαλής, η ασθενής εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για χειρουργική αποκατάσταση των τραυμάτων.

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Χειρουργική Κλινική της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργους.