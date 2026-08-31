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Αργυρούπολη: Άνδρας καταγγέλει την προσπάθεια αρπαγής του - Νοσηλεύεται μετά από πυροβολισμό

Το νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 46χρονος ομογενής έπειτα από πυροβολισμό που δέχτηκε στην Αργυρούπολη. Ο ίδιος καταγγέλει ότι την προσπάθεια αρπαγής του.

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peripoliko
Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi
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Το νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 46χρονος ομογενής έπειτα από πυροβολισμό που δέχτηκε στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η ΕΡΤ ο άνδρας καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από 4 άτομα τα οποία προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν σε αυτοκίνητο. Καθώς εκείνος αντιστάθηκε και καθώς έφευγε τον πυροβόλησαν.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 46χρονου, ο οποίος είναι από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, στην οδό Γραβιάς.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται από το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η καταγγελία που έχει κάνει ο 46χρονος και όσα έχει περιγράψει έχουν γίνει έτσι.

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε από το Τζάνειο στο Αττικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

 

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