Αργυρούπολη: Άνδρας καταγγέλει την προσπάθεια αρπαγής του - Νοσηλεύεται μετά από πυροβολισμό

Το νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 46χρονος ομογενής έπειτα από πυροβολισμό που δέχτηκε στην Αργυρούπολη.
Σύμφωνα με όσα μετέφερε η ΕΡΤ ο άνδρας καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από 4 άτομα τα οποία προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν σε αυτοκίνητο. Καθώς εκείνος αντιστάθηκε και καθώς έφευγε τον πυροβόλησαν.
Σύμφωνα με την καταγγελία του 46χρονου, ο οποίος είναι από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, στην οδό Γραβιάς.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται από το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η καταγγελία που έχει κάνει ο 46χρονος και όσα έχει περιγράψει έχουν γίνει έτσι.
Ο 46χρονος μεταφέρθηκε από το Τζάνειο στο Αττικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
- Η αποθέωση Βούλγαρη σε Καλλιακμάνη: «Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, λίγοι έχετε μείνει»
- «Φραπού, Μαράκι και μπύρα απ' το κουτάκι»: Το λεξικό των Χατζηφραγκέτα και η γεωγραφία της καψούρας
- Τα φώτα στο υπουργείο Οικονομικών τα μεσάνυχτα, η γκρίνια στην επαρχία για ΕΛΑΣ και τα τραπέζια της ΔΕΘ
- Μυστήριο στην Κυψέλη με το νεκρό βρέφος σε βαλίτσα - Τι υποστήριξε η μητέρα και τι ερευνούν οι Αρχές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.