Στιγμές τρόμου βίωσε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) ένας νεαρός διανομέας στην Αργυρούπολη, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας από δύο άτομα, το ένα εκ των οποίων έφερε όπλο και τον απειλούσε.

Σύμφωνα με το Star, το περιστατικό στην Αργυρούπολη καταγράφηκε στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου ο διανομέας είχε πάει για να παραδώσει παραγγελία, όταν εμφανίστηκαν δύο νεαροί φορώντας κουκούλας.

Όπως ειπώθηκε, ο ένας εκ των δύο κρατούσε όπλο και απειλούσε τον διανομέα, με τους νεαρούς να αρπάζουν 180 ευρώ και να εξαφανίζονται στα γύρω στενά της Αργυρούπολης.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό γι α τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών στην Αργυρούπολη, την ώρα που διανομείς καταγγέλλουν ολοένα και συχνότερα φαινόμενα ληστείας.