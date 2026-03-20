Αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία και απάτη: Αντιμέτωπος με βαριά δικογραφία ο Τσαγκαράκης

Στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει οδηγηθεί ο γνωστός αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, αφού οι Αρχές εντόπισαν βίντεο στο TikTok μέσω του οποίου επιχείρησε να πουλήσει ένα παλιό Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα.

Αμέσως αποφασίστηκε να γίνει επέμβαση για να εμποδίσουν την διαδικασία και να το κατάσχουν. Το Ευαγγέλιο μεταφέρθηκε για αξιολόγηση από ειδικούς ώστε να το χρονολογήσουν, οι οποίοι πιστοποιούν ήδη πως είναι γνήσιο, αγνώστου προελεύσεως και τρόπου κατοχής, χωρίς το παραμικρό έγγραφο.

Σε συνεργασία με την εισαγγελία αναμένεται να γίνουν κατ’ οίκον έρευνες και στα υπόλοιπα καταστήματά του στην υπόλοιπη χώρα, σε Κυκλάδες και Β. Ελλάδα, ενώ είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες αρχαιοκαπηλίας, πλαστογραφίας και απάτης αναμένοντας, αύριο το μεσημέρι, να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Τσαγκαράκης - Το επίμαχο βίντεο με το Ευαγγέλιο

Ο γνωστός γκαλερίστας οδηγήθηκε στη σύλληψη ύστερα από αιφνιδιαστική επιχείρηση αστυνομικών σε αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησής του στο Ελληνικό.

Η κινητοποίηση των Αρχών προκλήθηκε από δημοσίευση στα social media, μέσω της οποίας γνωστοποιούσε την πρόθεσή του να διαθέσει προς πώληση ένα Ευαγγέλιο του 1745. Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και καταγγελίες, γεγονός που οδήγησε σε άμεση παρέμβαση της αστυνομίας και σε εκτεταμένους ελέγχους στον χώρο.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν περίπου 100 έργα τέχνης που εκτιμάται ότι είναι πλαστά και φέρουν υπογραφές Ελλήνων ζωγράφων. Παράλληλα, βρέθηκαν ακόμη 150 πίνακες που θεωρούνται αυθεντικοί, ωστόσο εξετάζεται η νομιμότητα της προέλευσής τους. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και το επίμαχο Ευαγγέλιο, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται να είναι γνήσιο και να ανάγεται πράγματι στην εποχή που αναφέρεται.

Όπως επισήμανε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, με βάση τη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, αντικείμενα που χρονολογούνται πριν από τον 18ο αιώνα και ιδίως πριν από το 1821, θεωρούνται αρχαία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κατοχή και διάθεσή τους επιτρέπεται μόνο εφόσον έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει δοθεί η σχετική άδεια.