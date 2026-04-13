Άρχισε η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα: Καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι, παραδοσιακά, ημέρα επιστροφής των εκδρομέων στις βάσεις τους. Και σήμερα, λοιπόν, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται ουρές οχημάτων σε διόδια και δρόμους, που δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο οχημάτων. Παράλληλα, αυξημένη είναι και η κίνηση στα λιμάνια.

Η μεγάλη κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, αλλά και τώρα, το μεσημέρι, καταγράφονται κάποια προβλήματα και καθυστερήσεις στην επιστροφή των συνολικά 660.000 και άνω οχημάτων που αναμένεται να επιστρέψουν στην Αττική.

Ουρές στα διόδια Ελευσίνας

Στα διόδια της Ελευσίνας έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων, με την κυκλοφορία να γίνεται με χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά το Κιάτο, με τα αυτοκίνητα να αναγκάζονται να ακινητοποιηθούν, ανά σημεία, έως τους ς Αγίους Θεοδώρους, αλλά και μεταξύ Κινέτας και Νέας Περάμου.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος του Αυλώνα μέχρι τη Μαλακάσα, ενώ παρατηρείται μικρή ανάσχεση στα διόδια των Αφιδνών.

Σύμφωνα με την Τροχαία, από τις 6:00 της Κυριακής μέχρι τις 6:00 της Δευτέρας, περίπου 33.000 οχήματα επέστρεψαν από την Κόρινθο μέσω των διοδίων της Ελευσίνας, ενώ περισσότερα από 28.000 οχήματα επέστρεψαν από τη Λαμία και τα διόδια Αφιδνών.

Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, έως και τις 22:00 σήμερα, ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Αυξημένη κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων

Και στα διόδια των Μαλγάρων καταγράφεται αυξημένη κίνηση.

Ουρές σχηματίζονται κατά διαστήματα, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται από την Τροχαία για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Η επιστροφή εξελίσσεται ομαλά, με τους οδηγούς να καλούνται να δείξουν υπομονή και προσοχή λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.

Οι ουρές των αυτοκινήτων ξεπερνούν τα 2 χιλιόμετρα, στο ρεύμα της επιστροφής προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη, οι υπεύθυνοι των διοδίων έχουν ανοίξει επτά πύλες, επτά ταμεία στο ρεύμα της επιστροφής, αφήνοντας έξι στο ρεύμα της εξόδου, όπου επίσης υπάρχει κίνηση από όσους επιστρέφουν σε προορισμούς όπως η Καβάλα, η Θάσος, η Χαλκιδική προς την Κατερίνη και τη Λάρισα.

Κατά το 6ωρο μεταξύ 06:00 - 12:00 πέρασαν από το σημείο περί τα 6.000 οχήματα, με τον μεγαλύτερο όγκο να καταγράφεται προς το μεσημέρι.

Γύρω στις 17:00 πρόκειται να κορυφωθεί η κίνηση στο εν λόγω σημείο.

Κίνηση και σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

Παράλληλα, στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται σήμερα 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται σταδιακά η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί μετά τις μεσημβρινές ώρες.