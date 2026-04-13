Επιστρέφουν οι πρώτοι εκδρομείς του Πάσχα – Συνεχείς αφίξεις στα λιμάνια

Αρχίζουν να επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα, με την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Ειδικότερα, στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται αυξημένη κίνηση, καθώς σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.
Η επιστροφή των εκδρομέων πραγματοποιείται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την εικόνα στα λιμάνια να θυμίζει την έξοδο των προηγούμενων ημερών, αλλά με αντίστροφη φορά.
Το απόγευμα αναμένεται και η κορύφωση της οδικής επιστροφής, με την κίνηση να θεωρείται δεδομένη.
- Τι σηματοδοτεί η ήττα του Όρμπαν για την Ευρώπη - Το θολό μήνυμα του Πέτερ Μάγιαρ για τη Ρωσία
- Κορωπί: Σύλληψη 48χρονης influencer μετά από καταδίωξη - Οδηγούσε μεθυσμένη
- «Αφού τρεκλίζουν οι διακόσιοι!»: Ο Θάνος Μικρούτσικος με τα λόγια των αγαπημένων του
- Η Βίκυ Φλέσσα επιστρέφει στην ΕΡΤ - Η εκπομπή που θα παρουσιάζει
