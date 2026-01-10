Άρχισε να «χτυπά» την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία - Oι πρώτες ζημιές στην Πάτρα και την Ήπειρο

Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει από σήμερα, Σάββατο, (10/01), πολλές περιοχές της χώρες, με τις πρώτες ζημιές από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει ξανά από σήμερα «χτυπώντας» κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, και κυρίως την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του tempo24.news η περιοχή της Οβρυάς δεν έχει ρεύμα ενώ σημειώνονται τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους της Πάτρας λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία στην Πάτρα | tempo24.news



Μάλιστα, σοκ προκάλεσε ένα απρόσμενο περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ Μαιζώνος και Κορίνθου στην Πάτρα, όταν ένα ολόκληρο κομμάτι τζάμι από μπαλκόνι του 5ου ορόφου ξεκόλλησε και έπεσε στο έδαφος, θέτοντας σε κίνδυνο τους περαστικούς.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι αλλά και οι δυνατές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ισχυρές πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει με νερό οι παραθαλάσσιες περιοχές και να μην υπάρχει δυνατότητα διέλευσης οχημάτων και φυσικά πεζών.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου, σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, από τις βροχοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

Η Περιφέρεια Ηπείρου και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για αποφυγή ατυχημάτων.

Όπως σημειώνεται, αυτό καθίσταται αναγκαίο, καθώς έχουν προκληθεί ζημιές στα οδοστρώματα σε πολλά σημεία των οδών, με κύριο χαρακτηριστικό τις λακκούβες, οι οποίες με τις σημερινές καιρικές συνθήκες είναι αδύνατο να επουλωθούν.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων αναφέρουν πως μόλις βελτιωθεί ο καιρός, θα προβούν άμεσα στις αποκατάσταση των φθορών.

Παράλληλα, κάτοικοι της Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας προβάλλουν έντονη ανησυχία καθώς εκτεταμένη κατολίσθηση σημειώθηκε στη θέση «Κάμπος», στο τελευταίο σπίτι του οικισμού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πλαγιά υποχώρησε σε μεγάλη ακτίνα, με το έδαφος να μετακινείται απότομα και να δημιουργούνται βαθιές ρωγμές, αποκαλύπτοντας σοβαρή αστάθεια του εδάφους.

Σε ορισμένα σημεία η υποχώρηση αγγίζει δεκάδες μέτρα, εντείνοντας τον φόβο για περαιτέρω κατολισθήσεις, ιδιαίτερα σε περίπτωση νέων έντονων καιρικών φαινομένων.

Ναύπλιο: «Ανέβηκε» στον δρόμο η θάλασσα

Το νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε και τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες της πόλης του Ναυπλίου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα που έφτασαν να «ανεβαίνουν» στους δρόμους της πόλης.

Ως αποτέλεσμα, οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων έχει σταματήσει στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις.

Στο σημείο βρίσκονται σε επιφυλακή η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες του δήμου, με συνεργεία να επιχειρούν να επιλύσουν τα προβλήματα, καθαρίζοντας φραγμένα φρεάτια και απομακρύνοντας τα νερά.