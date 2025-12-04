Άρχισε ο σχεδιασμός για τους πληγέντες από την κακοκαιρία: Σε διασκέψεις συντονισμού οι αρμόδιοι

Τακτικές τηλεδιασκέψεις συντονισμού συγκαλεί η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής με εκπροσώπους των δήμων και των Περιφερειών των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία του Νοεμβρίου του 2025.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, «οι υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής οργανώνουν το έργο της καταγραφής των ζημιών και της χορήγησης των αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες κατά το μήνα Νοέμβριο 2025».

Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, καθώς και ο γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΦΚ, Γιάννης Παυλής, παρείχαν διευκρινίσεις στους δημάρχους που επλήγησαν από το κύμα κακοκαιρίας «Adel», αλλά και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δράσης ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία: Ανοίγει ο δρόμος για αποζημιώσεις

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι: Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας, Ηγουμενίτσας Παναγιώτης Νταής, Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, Ζηρού Γεώργιος Γιολδάσης, Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, Βόρειων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης και Ακτίου-Βόνιτσας Θανάσης Κασόλας. Τα σημαντικότερα ζητήματα που εξετάστηκαν αφορούσαν την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, καθώς και τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των αιτήσεων των πληγέντων ειδικά για τα επιδόματα της οικοσκευής και των πρώτων βιοτικών αναγκών.

Αντίστοιχη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε και με τους αντιπεριφερειάρχες Λέσβου Κωνσταντίνο Αρώνη, Αιτωλοακαρνανίας Αθανάσιο Μαυρομάτη, Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη, Κέρκυρας Αλέξανδρο Δήμου, 'Αρτας Βασίλειο Ψαθά και Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Σιαράβα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρόλο του περιφερειακού συντονιστή Κρατικής Αρωγής, αλλά και στη συγκρότηση των τριμελών επιτροπών από τις Περιφέρειες για την καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος, όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης αποζημιώσεων στις πληγείσες επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ οι δήμαρχοι καθοδηγούν τα συνεργεία για τη διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν αναλυτικά οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις.