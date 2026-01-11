Αρχίζουν από αύριο 12/01 οι χειμερινές εκπτώσεις - Τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ αναμένουν οι έμποροι

Αρχίζουν από αύριο, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026, με τους εμπόρους να θέτουν σχετικά υψηλά τον πήχη για τον φετινό τζίρο, προσδοκώντας πάνω από 6 δις. ευρώ.

Οι εκπτώσεις αναμένεται να διαρκέσουν διαρκέσουν συνολικά 50 ημέρες, έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Παρά τα έξοδα που έκαναν τα νοικοκυριά μέσα στις γιορτές, οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η εφετινή εκπτωτική περίοδος θα κινηθεί σε ελαφρώς καλύτερα επίπεδα από πέρυσι και θα συμβάλει στον περιορισμό του χειμερινού πληθωρισμού.

Το ίδιος επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης, σημειώνοντας ότι οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν ότι θα συνεχίσουν να κινούνται σε σταθερά επίπεδα, με μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 5%.

Όπως τονίζει, με αντίστοιχο θετικό πρόσημο προσδοκούν οι έμποροι να ξεκινήσει και το 2026, με αιχμή τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων είναι παγιωμένες και αφορούν κυρίως προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.

Περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές στις εκπτώσεις, με 3 στους 10 να κατευθύνονται σε ένδυση και υπόδηση, 2 στους 10 σε είδη τεχνολογίας και 1 στους 10 σε είδη σπιτιού.

Ωστόσο, το φαινόμενο της ακρίβειας, παρά τις αυξήσεις μισθών, εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα τη ζήτηση, καθώς οι τιμές διαμορφώνονται από παράγοντες όπως το κόστος παραγωγής, τις εισαγωγές -που καλύπτουν περίπου το 80% των βασικών καταναλωτικών αγαθών- και τις στρατηγικές τιμολόγησης.

«Το ζητούμενο των τακτικών εκπτώσεων είναι η γενναία μείωση τιμών, που συχνά φτάνει το 50%, ώστε οι επιχειρήσεις να ρευστοποιήσουν αποθέματα και οι καταναλωτές να αποφορτίσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό», σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ στη λιανική το πρώτο δίμηνο του έτους θεωρείται φιλόδοξος αλλά εφικτός.

«Όλα δείχνουν πως οι χειμερινές εκπτώσεις, παρά την οικονομική κόπωση των εορτών, θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες εμπόρων και καταναλωτών και θα έχουμε φέτος μια αγοραστική κίνηση σε λίγο καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, με στόχο ο τζίρος στη λιανική το δίμηνο, Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, να ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διμήνου», συμπληρώνει.