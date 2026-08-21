Αρχίζουν να επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου: «Ανάσα» στο λιμάνι του Πειραιά, με περιορισμένη κίνηση

Αποσυμφορημένη είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, σε σχέση με αυτή που καταγράφηκε τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν επικρατούσαν μεγάλες ουρές και αυξημένη κίνηση.

Σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 22 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ωστόσο, η επιβατική κίνηση είναι περιορισμένη, καθώς δεν θυμίζει σε τίποτα την εικόνα των προηγούμενων εβδομάδων.

Ενδεικτικά, χθες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά περίπου 15.000 επιβάτες προς διάφορους προορισμούς, ενώ περίπου 8.000 ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου καταγράφηκε μια μικρή αύξηση της κίνησης σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τη μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζουν τα πλοία με προορισμό την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, κυρίως όμως σε ό,τι αφορά τις επιστροφές.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα νωρίς το πρωί, όταν επέστρεψαν στο λιμάνι του Πειραιά το «Νήσος Σάμος» και το «Φαιστός Παλάς», γεμάτα με επιβάτες που γύριζαν από τη Σάμο, την Κρήτη και τη Μυτιλήνη.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι σιγά σιγά για τους περισότερους οι καλοκαιρινές διακοπές φτάνουν στο τέλος τους, με όλο και περισσότερους αδειούχους να επιστρέφουν στην Αθήνα.

Πώς θα επηρεάσει ο καύσωνας των επόμενων ημερών την επιβατική κίνηση

Ωστόσο, το επόμενο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να παρατηρηθούν αλλαγές στην επιβατική κίνηση, καθώς ο καύσωνας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες μπορεί να οδηγήσει αρκετούς κατοίκους της Αθήνας στην απόφαση να παρατείνουν την παραμονή τους εκτός πρωτεύουσας.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που κάνει αρκετούς να αναθεωρούν τα σχέδιά τους και, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, να αποφεύγουν την παραμονή στην πόλη τις επόμενες ημέρες.

Για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως, άλλωστε, το συγκεκριμένο διάστημα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να παραμείνουν σε κάποιον πιο δροσερό προορισμό και να αποφύγουν τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στην πρωτεύουσα.