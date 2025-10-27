Αρχίζουν οι εργασίες αποκατάστασης της προπολεμικής γέφυρας Μόρνου

Επί της γέφυρας Μόρνου υπεγράφη η σύμβαση αποκατάστασής της, ως το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας. Το κόστος των 2,3 εκατ. ευρώ θα αναλάβουν κατά το ήμισυ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η γέφυρα Μόρνου κατασκευάστηκε το 1938 με οπλισμένο σκυρόδεμα, με το κόστος εκείνη την εποχή να είναι 10 εκατομμύρια δραχμές. Μάλιστα βομβαρδίστηκε από τη γερμανική αεροπορία το 1941, χωρίς να υποστεί ζημιές.

Η παλαιά γέφυρα έχει συνολικό μήκος 225 μέτρων και αποτελείται από πέντε ίσια αμφιέρειστα τοξωτά ανοίγματα, μήκους περίπου 45 μέτρων.

Εξυπηρετεί την κίνηση της Επαρχιακής οδού από τη Ναύπακτο και τον οικισμό της Δάφνης προς όλους τους οικισμούς της ορεινής Δωρίδας, των Βαρδουσίων και της ορεινής Ναυπακτίας.

Πρόκειται για κατασκευή με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, στην οποία εντοπίστηκαν σημαντικές φθορές, που προκλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου.

«Yπογράψαμε την σύμβαση κατασκευής του έργου αποκατάστασης της γέφυρας Μόρνου, με στόχο να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε 14 μήνες. Η συγκεκριμένη γέφυρα, πέραν της πρακτικής χρησιμότητάς της, αποτελεί ένα καλαίσθητο και σπάνιο αρχιτεκτονικό δημιούργημα, αλλά και ένα σημαντικό ιστορικό τοπόσημο.

Μια γέφυρα που ενώνει δυο Δήμους, δυο Περιφερειακές Ενότητες, δυο Περιφέρειες, πάνω από τον ποταμό Μόρνο. Με τον φίλο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, μοιραστήκαμε το οικονομικό βάρος και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από τα Περιφερειακά μας προγράμματα. Επισημαίνεται, ότι εφαρμόζουμε ειδική διαδικασία ποιοτικού ελέγχου κατασκευής του συγκεκριμένου έργου, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

«Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σηματοδοτούμε σήμερα την έναρξη υλοποίησης ενός έργου με ιδιαίτερη ιστορική τεχνική αξία, αλλά και με διαχρονική σημασία για την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη. Η αποκατάσταση της Γέφυρας του Μόρνου, ενός εμβληματικού τεχνικού έργου που συνδέει περιοχές και ανθρώπους για περισσότερα από 80 χρόνια, αποτελεί καρπό της συνεργασίας των δύο Περιφερειών που μεταφέρει πολλαπλά μηνύματα», ανέφερε ο Νεκτάριος Φαρμάκης.