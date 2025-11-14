Άρια Παπανικολάου: «Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14 - Ήμουν σε ένα κλουβί και ελευθερώθηκα»

Με δύναμη και ειλικρίνεια, η Άρια Παπανικολάου μοιράστηκε δημόσια την εμπειρία της διάγνωσης με αυτισμό, θέλοντας να δώσει φωνή σε όσους νιώθουν διαφορετικοί.

«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14, στην εφηβεία μου. Δεν ήξερα τι να πω, αλλά όταν το έμαθα ένιωσα σαν να ήμουν σε ένα κλουβί και να ελευθερώθηκα», είπε στην εκπομπή «Buongiorno», έχοντας δίπλα της τον πατέρα της.

Η Άρια θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε παιδιά που μπορεί να βιώνουν απόρριψη: «Θα ήθελα να πω στα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού και μπορεί να μην τα καλούν σε πάρτι, όπως συνέβαινε σε εμένα, ότι δε χρειάζεται να ανησυχούν.

Θα βρουν άλλους φίλους, που θα τους αγαπούν και θα τους καλούν παντού… Οι άλλοι φταίνε, όχι εκείνο».

Μιλώντας για το βιβλίο της «Με λένε Άρια», εξήγησε τον σκοπό του: «Θέλω να μάθουν οι γονείς πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να μάθουν σε άλλα παιδιά πως να συμπεριφέρονται σε εκείνα που είναι διαφορετικά, πώς να συμπεριφέρονται με σεβασμό και καλοσύνη και όχι το αντίθετο. Δεν θέλω να περάσουν τον πόνο που πέρασα εγώ. Πέρασα γιγάντιο πόνο. Κανένας δεν με ήθελε. Με πρόδωσαν όλοι. Έτσι αισθάνομαι. Είμαι πολύ σκληρή γυναίκα».

Η προσωπική της αφήγηση δεν είναι μόνο μια ιστορία θάρρους, αλλά και μια πρόσκληση για περισσότερη κατανόηση, αποδοχή και αγάπη απέναντι σε κάθε παιδί που μεγαλώνει με διαφορετικότητα.