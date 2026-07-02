Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με μικροβιαιμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών, η οποία κάνει παράλληλα έκκληση για αιμοδοσία καθώς βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.

«Ο Αριστοτέλης Χαντζής νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με μικροβιαιμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων» αναφέρεται από την κοινότητα που παραθέτει λεπτομέρειες για την αιμοδοσία:

«Για αιμοδοσία: Δευτέρα ως Σάββατο 8.30-15.30, στο τμήμα αιμοδοσίας του “Ευαγγελισμού” ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας δίνοντας τα στοιχεία του: “Αριστοτέλης Χαντζής” και τα στοιχεία της νοσηλείας: “Μονάδα Εντατικής Θεραπείας”, του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” στην Αθήνα”».

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Υπενθυμίζεται πως, ο Αριστοτέλης Χαντζής πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 μέρες, με αίτημα τη διάσωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών.

Νωρίτερα υπήρξε κάλεσμα της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών για απόψε στις 20:00 συγκέντρωση και ανοιχτή συνέλευση στο πάρκου του Ευαγγελισμού.

«Από τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου ο Αριστοτέλης Χαντζής βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, έπειτα από περισσότερο από μια εβδομάδα που δίνει μάχη για τη ζωή του, όντας απεργός πείνας για 140 ημέρες έως την 24η Ιουνίου.

Η απεργία πείνας μέχρι θανάτου του Αρίστου και της Σουζον νίκησε και ο αγώνας δικαιώθηκε. Η Κοινότητα, με μεγάλο κόπο και κόστος, κατάφερε να αναγνωριστεί πρωτίστως κοινωνικά, να θέσει γύρω της ασπίδα προστασίας και να οδηγήσει το υποτιθέμενο σχέδιο Χαρδαλιά σε ολοκληρωτική κατάρρευση.

Η δικαίωση του Αρίστου και της Σουζόν, είναι δικαίωση όλων των ελεύθερων ανθρώπων που αγωνίζονται, παντού στον κόσμο, για τη ζωή και την αξιοπρέπεια. Είναι η δικαίωση μιας στρατηγικής ενότητας και συμπερίληψης, που σήκωσε ανάχωμα απέναντι στην επέλαση του κράτους και του καθεστώτος ενάντια στις κοινωνίες και τα κινήματα.

Είναι ένας αγώνας που δικαιώθηκε, γιατί άνοιξε πλατιά και κοινωνικοποίησε το Παράδειγμα της Κοινότητας, της επαναοικειοποίησης του δημόσιου χώρου και ενός ρεαλιστικού φαντασιακού ότι οι κοινωνίες μας μπορούν.

Ταυτόχρονα με την κρίσιμη κατάσταση της υγείας του συντρόφου μας, οι εξελίξεις πληθαίνουν, με το κατά κοινή ομολογία φιάσκο του σχεδίου “ανάπλασης” Χαρδαλιά, εξαιτίας των παρανομιών και της προχειρότητάς του, να έχει καταστεί μη εφαρμόσιμο και να καταγγέλλεται τόσο από την κοινωνία όσο και από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς φορείς. Έτσι λοιπόν, την Τρίτη 30/6, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε και επίσημα ότι όχι μόνο δεν έχει εγκριθεί καμία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το “έργο” του Χαρδαλιά, αλλά ούτε καν, κατά δήλωση των ελληνικών αρχών, έχει προκηρυχθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ένταξη του έργου στο περιφερειακό πρόγραμμα «Αττική».

Είναι προφανές ότι αυτός ο νικηφόρος αγώνας της Κοινότητας που πλαισιώθηκε ευρύτατα κοινωνικά και κινηματικά, αλλά και νομικά και θεσμικά, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση σε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Γι’ αυτό και επιδίδονται σε λάσπη και αλλεπάλληλα ψέματα, τα οποία αποκαλύπτονται διαδοχικά το ένα πίσω από το άλλο. Ακόμα και τώρα που ο Αριστοτέλης Χαντζής βρίσκεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης – που σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε πει ότι ο νόμος είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα – απειλεί εκ νέου με εκκένωση και καταστολή την Κοινότητα, τη στοχοποιεί και συνεχίζει να στηρίζει τα ψέματα της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει από τη βαριά ευθύνη που φέρει η κυβέρνηση σε σχέση με τη ζωή του Αριστοτέλη Χαντζή.

Προφανώς δεν εκπλησσόμαστε από τη χυδαιότητα και την απανθρωπιά της εξουσίας και από τις φαιδρές και σπασμωδικές κινήσεις Χαρδαλιά και καθεστώτος Μητσοτάκη. Πραγματικά, η ήττα τους και το αδιέξοδό τους είναι τεράστιο και η ευθύνη τους πολύ βαριά για να τη σηκώσουν.

Αλλά από αυτή την ευθύνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να κρυφτεί. Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να επιταχύνουμε την πτώση της. Το χρωστάμε στον Αρίστο και στη Σουζόν και σε όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, που συνεχίζουν να μάχονται για έναν άλλον κόσμο αποδεικνύοντάς μας ότι είναι εφικτός» καταλήγει η ανακοίνωση.