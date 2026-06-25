Η χθεσινή ημέρα, με τις εξελίξεις στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, είναι μια απάντηση σε όσους επιμένουν ότι οι νίκες δεν κερδίζονται συλλογικά, μέσα από αγώνες και κινητοποιήσεις.

Και λέω συλλογικά, γιατί ο Αριστοτέλης Χαντζής δεν αγωνίστηκε μόνο για τον εαυτό του. Με την απεργία πείνας που πραγματοποίησε εκπροσώπησε περίπου 400 κατοίκους του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα έλαβε έμπρακτη στήριξη από πολλούς ακόμη ανθρώπους που συνδέονται με την κοινότητα των Προσφυγικών αλλά και από πολίτες που αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων της.

Την ίδια στιγμή, δεν έλειψαν οι επικρίσεις. «Τι θα πετύχει;» αναρωτήθηκαν πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τελικά, πέτυχε την - τουλάχιστον προσωρινή - αναστολή του σχεδίου ανάπλασης και, κατ’ επέκταση, την καθυστέρηση της εκκένωσης εκατοντάδων ανθρώπων από τον χώρο όπου ζουν και έφτιαξαν με τα ίδια τους τα χέρια.

Βλέποντας τις εικόνες του από την στιγμή που διακομίστηκε στο «Γεννηματάς» ωστόσο, αναρωτήθηκα γιατί θα έπρεπε να παρθεί απόφαση 140 μέρες αργότερα και κάτι κιλά πιο κάτω.

Βάρος μόλις 36 κιλά, μια φωνή που αργοέσβηνε όπως ακούσαμε στα βίντεο, και οροί στο νοσοκομείο. Αυτές είναι οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις τελευταίες δύο ημέρες. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, εχθές μετά τη νίκη του, η κατάστασή του, στις 02:00 τα ξημερώματα επιδεινώθηκε και ενδέχεται να διασωληνωθεί στη ΜΕΘ. Έπρεπε λοιπόν, ο προσωπικός του αγώνας να φτάσει σε επίπεδο κατάρρευσης ώστε να ακουστεί η φωνή του από Πολιτεία και ΜΜΕ;

Λες και η ίδια η έναρξη της απεργίας πείνας - και του Αριστοτέλη Χαντζή από τον Φεβρουάριο και της Suzone Doppagne τον Μάιο, δεν ήταν αρκετή. Λες και οι φωνές εκατοντάδων κατοίκων δεν είχαν ήδη ακουστεί. Λες και οι σοβαρές ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπλασης στα κτίρια της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν άξιζαν ούτε τον στοιχειώδη δημόσιο διάλογο.

