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Αρκαδία: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε φαρμακείο στη Βλαχέρνα αλλά παραλίγο να τυλιχτούν οι ίδιοι στις φλόγες

Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε φαρμακείο στη Βλαχέρνα Αρκαδίας αλλά τη γλίτωσαν «στο τσακ» από το να «αρπάξουν» και οι ίδιοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

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Φωτιά σε φαρμακείο
Φωτιά σε φαρμακείο στη Βλαχέρνα Αρκαδίας | ERT@GLOMEX
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για δύο άγνωστα άτομα τα οποία έβαλαν φωτιά σε φαρμακείο στη Βλαχέρνα Αρκαδίας. 

Ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας, δείχνει τη στιγμή που οι δράστες έσπασαν τη τζαμαρία του φαρμακείου, έριξαν δύο μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά.

 

Ωστόσο, φέρεται να μην είχαν σχεδιάσει σωστά την πράξη τους, καθώς τυλίχθηκαν στις φλόγες, γεγονός που τους ώθησε στο να τρέξουν αμέσως μακριά από το σημείο. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται πως υπήρξε τραυματισμός. Οι δράστες φαίνεται ότι δεν πρόλαβαν να πάρουν χρήματα ή φάρμακα, ενώ φαρμακοποιός είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε προκαλέσει κάτι και δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να δικαιολογεί την επίθεση.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί η δικογραφία και είναι σε εξέλιξη η έρευνα.


 

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