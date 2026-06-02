Αρκούδα «πετάχτηκε» στην Εγνατία οδό: Σφοδρή σύγκρουση με όχημα

Σύγκρουση αυτοκινήτου με αρκούδα στην Εγνατία, στα Γρεβενά. Χωρίς τραυματισμό ο οδηγός – αυξάνονται τα περιστατικά με άγρια ζώα.

Αρκούδα περιεργάζεται αυτοκίνητο | Shutterstock
Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή μεγαλόσωμης αρκούδας σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή των Γρεβενών, όταν το όχημα που οδηγούσε ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης συγκρούστηκε με το ζώο.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κοσμίδης δεν υπέστη τραυματισμό, ωστόσο μεταφέρθηκε προληπτικά στο τοπικό κέντρο υγείας. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές από τη σφοδρή σύγκρουση.

Την ίδια ώρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της αρκούδας, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων τροχαίων στην περιοχή, καθώς παρατηρείται αυξημένη παρουσία αρκούδων κοντά σε κατοικημένες ζώνες, πιθανότατα λόγω αναζήτησης τροφής.

