Αρνείται τις κατηγορίες ο Γιώργος Τσαγκαράκης: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου έλαβε ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά από 3,5 ώρες παραμονής στην Ευελπίδων. Σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε βαριά ποινική δίωξη που περιλαμβάνει τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, τα οποία αφορούν παραβάσεις του νόμου περί αρχαιοτήτων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

​Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα και της 23ης Ανακρίτριας, ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Γώγος, δήλωσε:

​«Οι κατηγορούμενοι σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα, ο οποίος μετά από αρκετές ώρες άσκησε ποινική δίωξη για συγκεκριμένα ποινικά αδίκηματα. Αυτά έχουν να κάνουν με αρχαία και με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Περάσαμε ενώπιον της εικοστής τρίτης ανακρίτριας, όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη στις έντεκα η ώρα, αφού λάβαμε αντίγραφα δικογραφίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακριτική διαδικασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να απολογηθούμε για όλα. Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται την κατηγορία και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ακριβώς ότι δεν έχουν τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα».

«Θα λάμψει η αλήθεια»

Ο έτερος δικηγόρος του, Βαγγέλης Γκιουγκής, σημείωσε ότι εργάζεται για τη εταιρεία Τσαγκαράκη επί 17 χρόνια «και δεν έχει ως τώρα καμία καταδίκη και καμία μήνυση σχετική με τα αδικήματα που σήμερα εμφανίζονται ενώπιον των δικαστηρίων.

Πιστεύουμε αυτά που είπε ο συνάδελφος ότι την Τρίτη που θα απολογηθούμε, αφού λάβουμε γνώση και της δικογραφίας, ότι θα λάμψει η αλήθεια και ότι άδικα κατηγορείται για μια

σειρά αδικημάτων τα οποία ουδέποτε έχει διαπράξει ο κύριος Τσαγκαράκης και πολύ περισσότερο μια υπάλληλός του που είχε τυχαία ας πούμε στην κατοχή της κάποιο αντικείμενο».

Οι διώξεις

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, απάτη κατ’ εξακολούθηση, διακίνηση έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, κατηγορίες απαγγέλθηκαν και σε υπάλληλό του για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

​Ο γκαλερίστας θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του, την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 π.μ., οπότε και αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα ευρήματα των αρχών στις αποθήκες της επιχείρησής του.