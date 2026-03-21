Γκαλερί Τσαγκαράκης: Τι εξετάζουν οι αρχές - «Θα ελεγχθούν ακόμα και τα Rolex που πουλούσε», λέει ο Μπαλάσκας

Ο Σταύρος Μπαλάσκας τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις με την υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη και τις υπόνοιες για κλοπιμαία αντικείμενα με τα βλέμματα κυρίως στραμμένα στο παλιό Ευαγγέλιο που πουλούσε το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει χιλιάδες ευρώ και πλαστούς πίνακες στη γκαλερί.

Ο κύριος Μπαλάσκας μιλώντας στο Mega, αφού ξεκαθάρισε για το Ευαγγέλιο, ότι είναι ένα ατικείμενο που όπως προβλέπει ο νόμος, λόγω παλαιότητας πρέπει να δηλώνεται στις ελληνικές αρχές, ενώ στη συνέχεια μίλησε για το πώς θα κινηθούν οι έρευνες.

Διαβάστε επίσης: Αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία και απάτη: Αντιμέτωπος με βαριά δικογραφία ο Τσαγκαράκης

Συγκεκριμένα, υπενθύμισε ότι ο άνδρας προσήχθη και σημείωσε: «Οι αστυνομικοί ξέρετε τι λένε; Θα ελεγχθούν τα πάντα. Θα ελεγχθούν ακόμα και τα Rolex που πουλούσε».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης αναφορικά με τις τυχόν ποινικές ευθύνες δήλωσε: «Αν αυτό το Ευαγγέλιο είναι απροσδιόριστο, δεν υπάρχει σε κάποια προσδιορισμένη ελληνική ή παγκόσμια συλλογή, αν δεν είναι καταγεγραμμένο, αν δεν καταδεικνύεται ότι έχει με δόλιο τρόπο αφαιρεθεί από κάπου, και δεν μπορεί να προσδιοριστεί από πού είναι, τότε δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ποινικές διατάξεις».